Ecclestone: "Red Bull deveria assinar com Hulkenberg"

A Red Bull segue ponderando sobre quem será seu segundo piloto na temporada 2021 da Fórmula 1, com Alex Albon, Sergio Pérez e Nico Hulkenberg sendo os principais candidatos. E para o ex-chefão do esporte, Bernie Ecclestone, a escolha ideal para a marca austríaca é óbvia: Hulkenberg, por acreditar que o alemão se encaixa bem com a filosofia do grupo.

Com a confirmação da permanência de Pierre Gasly na AlphaTauri na última quarta (28), ficou sacramentado que o francês não estava sob consideração pela Red Bull, que já vinha reforçando que a disputa está entre Albon, caso consiga entregar resultados satisfatórios, e Pérez e Hulk, com a marca precisando olhar para fora de sua Academia.

Com a data-limite determinada pela Red Bull próxima, o GP da Turquia, o ex-mandatário da F1 deu sua opinião sobre a vaga mais cobiçada do grid de 2021. Para Bernie, o candidato ideal é o piloto alemão, aconselhando o grupo a assinar com ele, por acreditar que ele tem o caráter necessário para bater de frente com Verstappen.

"Nico é rápido, inteligente, sempre fala o que pensa, diferente da maioria dos pilotos, que só repetem como papagaios o que as equipes pedem que lhes dizem", afirmou Bernie em entrevista ao canal alemão Sport1.

"A Red Bull deveria assinar com ele porque sua personalidade se encaixa com a equipe. Mas o mais importante é que ele é capaz de trazer bons resultados, porque ele tem uma mentalidade muito forte. Para correr ao lado de Max Verstappen tem que ser assim, porque ele é uma verdadeira força da natureza"

