Mesmo afastado da Fórmula 1 desde 2017, Bernie Ecclestone não evita de se envolver em polêmicas com o paddock atual através de seus comentários afiados sobre pilotos, dirigentes e a categoria com um todo. E seus alvos da vez são dois dos principais destaques da temporada 2020 da F1: Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Em entrevista ao jornal italiano La Stampa, o ex-mandatário da F1 discordou dos chefes das equipes da categoria que, em votação para eleger os melhores da temporada 2020, colocaram o monegasco como o terceiro na classificação, atrás apenas de Hamilton e Max Verstappen.

Mas, para Bernie, Leclerc deve continuar indo bem, mas sem mostrar nada de especial no futuro.

"Ele está se saindo bem no esporte, e deve continuar assim. Mas, mesmo assim, ainda acho que não veremos nada de especial dele no futuro".

Já sobre Hamilton, Ecclestone elogiou o talento do heptacampeão, mas voltou a criticar suas atitudes fora das pistas.

"Claro que não há dúvidas sobre o seu talento. Os resultados que alcançou falam por si. Mas, fora das pistas, ele levantou algumas questões de forma errada. No silêncio dos bastidores, acredito que ele poderia ter conseguido muito mais".

Ao longo de 2020, Hamilton tem sido um dos principais nomes no mundo do esporte na luta antirracismo e, apesar de um momento inicial de elogios por parte de Ecclestone, o mandatário rapidamente mudou o tom, passando a criticar o heptacampeão e fazendo declarações polêmicas, que fizeram com que a Liberty Media tentasse se afastar da figura do britânico. Já Hamilton rebateu os comentários de Bernie, afirmando que agora entendia "porque nada foi feito para tornar o esporte mais diverso".

Bernie ainda aproveitou para voltar a cutucar a F1 atual, se dizendo impressionado com a quantidade de vitórias obtidas nos últimos anos por causa de estratégias nas horas das paradas.

"Acho que a F1 na época de Alain Prost e Niki Lauda era mais a minha praia. Era uma época em que os pilotos estavam ao volante, hoje em dia tudo é feito no pitwall".

