Após um primeiro ano com Robert Kubica como piloto reserva e de testes na Fórmula 1, a Alfa Romeo afirmou que quer manter o polonês em sua função na equipe, torcendo para que seja possível dar a ele mais tempo com o carro e o simulador.

Kubica assinou com a Alfa Romeo para a temporada de 2020 após seu retorno à F1, que durou apenas 2019 na Williams. Como parte do acordo, a patrocinadora de Kubica, a PKN Orlen, passou a ser co-patrocinadora máster em um acordo de múltiplos anos.

Ao longo do ano, Kubica correu em cinco oportunidades com o Alfa Romeo C39 em treinos livres de sexta, trabalhando em conjunto com sua vaga no DTM com a ART.

Ainda em outubro a Alfa Romeo confirmou que Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen seguirão como a dupla pelo terceiro ano consecutivo em 2021 e agora visa manter Kubica em sua função atual.

Perguntado pelo Motorsport.com sobre os planos para Kubica, o chefe da Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, disse que mal pode esperar para dar continuidade ao relacionamento, e que pretende dar ao polonês mais tempo com o carro.

"Espero que seja possível, porque esse ano foi difícil. Foi mais ainda para Robert porque ele tinha que conciliar o DTM com a F1. Foi uma temporada louca, especialmente esses seis meses, mas queremos mantê-lo mais com o carro, ter mais tempo de simulador para desenvolvimento".

"Ele segue 100% comprometido conosco e vem fazendo um ótimo trabalho. No Bahrein ele ainda mostrou que ainda tem ritmo. Quero manter Robert para o próximo ano".

Kubica ainda precisa confirmar seus planos para 2021, mas disse em novembro que não sabia se seguiria no DTM, que mudará o formato do campeonato para carros de GT3 no próximo ano.

Os planos da Alfa Romeo para 2020 foram complicados pela pandemia, que resultou em uma limitação para as categorias. O DTM precisou condensar toda sua temporada em apenas quatro meses. Kubica subiu ao pódio uma vez em sua primeira temporada no campeonato, com um terceiro lugar em Zolder.

