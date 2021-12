Alguns dias depois de conquistar o título de 2021 da Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi, o holandês Max Verstappen desembarcou no Brasil para curtir o Natal com a namorada Kelly Piquet e sua família brasileira.

Verstappen e a família Piquet no Natal. Crédito: Instagram @kellypiquet Photo by: Reprodução

No 'pacote', o piloto da Red Bull se divertiu com o sogro Nelson Piquet, tricampeão da F1, e com o cunhado Nelsinho Piquet, vencedor da primeira temporada da Fórmula E. Em meio às festas nos Lençóis Maranhenses, teve até futebol de sabão e amigo secreto, como mostra o Motorsport.com.

A tour de Verstappen pelo País começou na capital, Brasília, onde mora 'Nelsão'. O holandês chegou ao Planalto Central do Brasil no dia 22 de dezembro, conforme registros de fãs nas redes sociais (veja abaixo).

Do Distrito Federal, Max partiu para a área protegida na costa norte do Brasil, onde se reuniu com grande parte do clã Piquet. A região é conhecida pela paisagem desértica de grandes dunas brancas e pelas lagoas de água da chuva.

Na véspera de Natal, Nelsinho publicou, em seus Stories no Instagram, alguns vídeos em que é filmado jogando futebol de sabão com Verstappen e familiares. O holandês se diverte com a 'partida amistosa' e até cai na lona colocada sobre a grama para a disputa.

Na 'virada' para o Natal, foi organizado um 'amigo secreto'. O presenteado pelo campeão da F1 2021 foi Rodrigo Piquet, nome de destaque no kartismo nacional e sobrinho de Nelsão. Ele ganhou uma réplica autografada da Red Bull RB16B de Verstappen, o carro do título do holandês neste ano.

O fato curioso é que tanto Max quanto Rodrigo, que é tetracampeão brasileiro de kart, usam o número 33 em seus carros. Entretanto, na temporada 2022, Verstappen usará o número 1, ao qual tem direito em função do título.

Também durante a ceia de Natal, Verstappen foi clicado várias vezes com os Piquet, conforme a namorada do holandês, Kelly, destacou em postagem no Instagram. Nelsão inclusive aparece usando um moletom comemorativo do título de Max, como destacou o jornalista Milton Neves:

No último domingo, após o Natal, o piloto da Red Bull foi flagrado por Kelly caminhando ao lado de Nelsão. A brasileira postou a cena em suas redes sociais (veja abaixo). No mesmo dia, Max ainda apareceu ao lado de Pedro Piquet, mais um filho piloto do tricampeão mundial.

Roteiro frequente

A atual visita de Verstappen ao Brasil não é a primeira do holandês ao País. Em suas últimas férias, no começo de 2021, o piloto da Red Bull também passou por terras brasileiras, conforme ilustra a postagem de Nelsinho abaixo:

Além disso, antes do GP de São Paulo, o competidor da F1 foi clicado na garagem de Nelsão em Brasília, onde pôde conhecer as históricas máquinas do tricampeão mundial de F1. O encontro também foi registrado por Nelsinho:

