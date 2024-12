Em uma despedida emocionante, o lendário campeão de Rali, Carlos Sainz Sr., e o seu filho, Carlos Sainz Jr., que está de saída da Ferrari, pilotaram juntos carros de Fórmula 1 da Scuderia, na pista de testes da fabricante italiana, em Fiorano.

Os monopostos pilotados pelos pilotos espanhóis são os F1-75, modelo o qual Sainz ganhou sua primeira vitória da carreira na F1, no GP da Grã-Bretanha de 2022.

Em vídeo nos stories do Instagram da Ferrari, parece que o primeiro a sair com o carro da Scuderia não foi o piloto que irá para a Williams em 2025, mas sim o bicampeão do Campeonato Mundial de Rally (WRC) e tetra campeão do Rali Dakar.

Além disso, Sainz Jr, também em um último ato na Ferrari, pilotou o 735 LM, um dos primeiros modelos de monopostos da histórica marca italiana.

