F1 - Briatore: Williams queria contratar Alonso em 2022

Fernando Alonso já pilotou pela McLaren e pela Ferrari em sua carreira na Fórmula 1. E, de acordo com o empresário e consultor da Renault, Flavio Briatore, o bicampeão teve a chance de ingressar em outra equipe tradicional há dois anos: a Williams.

Especificamente, foi na metade do ano de 2022, quando Alonso ainda estava sob contrato com a Alpine, mas seu contrato expirou no final do ano. Embora a equipe de Enstone presumisse que conseguiria manter o espanhol, ele mudou para a Aston Martin como sucessor de Sebastian Vettel.

"Foi preciso muita incompetência para perder dois pilotos como Fernando Alonso e Oscar Piastri em um verão", brincou Briatore em uma entrevista ao portal alemão auto motor und sport. Na época, o piloto reserva, Oscar Piastri,foi para a McLaren e Alonso para a Aston Martin.

"Fernando queria ficar porque a temporada anterior não foi tão ruim. Nós queríamos assinar o contrato no Canadá. Então [o então CEO da Alpine] Laurent Rossi desapareceu de repente. Não podíamos mais entrar em contato com ele", disse Briatore.

"Esse foi o momento em que comecei a conversar com Lawrence Stroll, da Aston Martin. Tivemos até uma oferta da Williams", disse Briatore, que recusou. "Eu disse a eles: coloquem sua loja em ordem primeiro".

Deve-se notar que a Williams terminou a temporada de 2022 em último lugar no campeonato. No entanto, de acordo com Briatore, eles tentaram conseguir Alonso, que, nesse cenário, provavelmente teria substituído Nicholas Latifi a partir de 2023 e se tornado companheiro de equipe de Alexander Albon.

"No final, assinamos com a Aston Martin porque não conseguimos chegar a um acordo com a gerência da Alpine", disse Briatore. E a Williams, então ainda sob o comando do chefe de equipe Jost Capito, trouxe Logan Sargeant de seu próprio programa júnior.

A propósito, Briatore considera o fato de Alonso, que completará 44 anos no próximo ano, ainda ser tão requisitado na Fórmula 1 como uma "exceção". Ele lembra: "Sou seu empresário há 22 anos. Ele tem dinheiro, mas não tem filhos. E ainda tem fome [de vencer]".

"Se ele terminar em 14º, ele quer ser o 13º. Outra pessoa da idade dele faria seu trabalho de acordo com as regras se o objetivo fosse apenas o 14º lugar", diz Briatore, que admite: "Há dois sentimentos em meu peito agora".

"Por um lado, desejo a Fernando que ele possa decolar novamente com Adrian Newey na Aston Martin 2026, mas, por outro lado, ele está correndo contra a Alpine".

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' DUCATI, SENNA e Diogo Moreira

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' Ducati, SENNA e Diogo Moreira

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!