F1 - Verstappen: McLaren só se prejudicou com as "regras Papaia"

Max Verstappen afirmou que as "regras papaia" da McLaren na Fórmula 1 só atrapalharam seus pilotos e que, se ele tivesse ouvido essas coisas de seu engenheiro de corrida, teria dito a ele para "calar a boca".

A McLaren introduziu tais 'regras' para organizar as batalhas entre Lando Norris e Oscar Piastri. O termo foi usado pela primeira vez no GP da Itália, quando Piastri ultrapassou Norris em uma manobra ousada na primeira curva.

Mas em uma entrevista ao canal holandês Viaplay, Verstappen disse que, se tivesse ouvido o termo, não teria entendido do que se tratava: "É outra coisa sem sentido. O que eles estavam pensando? Regras papaia... Isso não me ajudaria em nada".

"Se eu ouvisse isso do meu engenheiro de corrida, eu o mandaria calar a boca imediatamente. O que isso significa? Você está livre para correr. Isso é tudo o que você poderia ter dito e teria sido muito mais fácil para toda a equipe".

As "regras papaia" na McLaren significam simplesmente que os pilotos devem lutar entre si de forma justa. Em Monza, quando os dois pilotos se preparavam para a segunda troca de rodas, Norris estava diminuindo a distância em relação ao líder Piastri, quando foi lembrado das regras.

Não é novidade que as equipes de Fórmula 1 tenham regras separadas para duelos entre os dois pilotos, embora o texto em si seja incomum. Em setembro, em Monza, foi assim que Stella explicou o conceito:

"Aconselhamos os pilotos a correrem de acordo com as regras papaia, o que significa que, se o seu adversário for um carro papaia, você deve sempre ser ainda mais cuidadoso do que quando estiver lutando contra outros adversários."

"Precisamos garantir, especialmente com o carro tão forte, que ambos os pilotos terminem e que tentemos correr em harmonia com os dois pilotos, e não com a atitude de que o companheiro de equipe é o adversário número um. Tentamos nos afastar o máximo possível disso, porque não é produtivo".

