Carregar reprodutor de áudio

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmou que há outras montadoras interessadas em se juntar à categoria no início da nova era de motores em 2026 caso os planos da Porsche eventualmente acabem indo por água abaixo.

Há alguns meses, o acordo entre Porsche e Red Bull era visto como certo, mas agora parece cada vez mais longe de se concretizar, especialmente após declarações recentes dos dirigentes do time austríaco no GP da Holanda.

A ideia inicial era de que a Porsche compraria 50% das ações da equipe de Milton Keynes, ajudando no desenvolvimento do motor que a Red Bull já está trabalhando na divisão Powertrains. O acordo parecia tão encaminhado que a Porsche chegou a submeter documentos sobre a compra para autoridades antitruste ao redor do mundo.

Mas, desde então, surgiu a informação de que, enquanto as partes fechavam detalhes sobre os planos para o futuro, surgiram impasses que ninguém estava disposto a ceder.

Da perspectiva da Red Bull, a equipe questionou se vale a pena sacrificar sua independência e habilidade em responder rapidamente, algo que já se provou um sucesso na F1 e que se perderia com o envolvimento de uma grande corporação.

A Red Bull já deixou claro que, se o plano com a Porsche for adiante, ele acontecerá apenas se a montadora aceitar seus termos, o que indica que a compra de ações parece improvável.

A única opção que ainda parece aberta para a Porsche é se envolver pela Red Bull Powertrains, mas a montadora alemã já deixou claro desde o começo que não quer ser apenas uma fornecedora de motores.

A incerteza sobre a entrada da Porsche significa que a esperança da F1 em atrair duas novas montadoras para 2026 (incluindo a já confirmada Audi), pode estar em risco. Mas Domenicali afirma que há outras marcas esperando nos bastidores em busca da oportunidade correta, e que vem mantendo um caso silencioso.

O plano da Porsche de entrar na F1 em 2026 ao comprar parte da Red Bull parece ter ido por água abaixo Photo by: Erik Junius

Falando com a edição italiana do Motorsport.com antes do GP em Monza, Domenicali disse: "Só posso dizer que a Porsche é uma parte integral do grupo que discutiu e continua discutindo o regulamento da nova unidade de potência que entrará em vigor em 2026".

"Todos nós lemos os comentários da Porsche e da Red Bull, e são eles quem devem decidir o que fazer. Mas eu acredito que, como F1, somos uma plataforma muito inclusiva atualmente. E há outras montadoras sentadas nessa mesa de engenheiros que preferem que seus nomes não sejam divulgados".

Domenicali afirmou que o regulamento de 2026 é muito atrativo para as montadoras, com o esporte sendo robusto o suficiente para sobreviver o fluxo de montadoras que vem e vão.

"Da nossa parte, não temos medo. No último Pacto de Concórdia, pedimos apenas o aviso de um ano para equipes e montadoras que planejam sair da F1. No passado as regras eram mais rígidas. Essa mudança foi feita porque nos sentimos robustos para seguirmos em frente de qualquer jeito, e há ótimos planos de reserva".

"Hoje temos uma mistura de equipes, montadoras e fornecedoras de motores do mais alto nível, como nunca tivemos antes. Se algo mudar, saberemos o que fazer".

A história REAL por trás da ida de PIASTRI à McLaren; WEBBER, Ricciardo, ALPINE, Alonso e BASTIDORES

PODCAST #194 - Qual será o futuro de Felipe Drugovich?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: