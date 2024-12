Depois de tentativas frustradas de voltar à Fórmula 1, Mick Schumacher tomou a decisão de deixar o cargo de piloto reserva da Mercedes, como confirmou a própria equipe nesta quinta-feira (28).

No comunicado, o time britânico agradece pelos serviços do alemão e informa que o piloto irá buscar novos objetivos em 2025. Ele seguirá com a equipe até o fim de 2024 após dois anos prestando serviços nos bastidores.

"A equipe confirma que o piloto reserva Mick Schumacher decidiu deixar seu cargo no final da temporada de 2024. Mick se juntou à equipe no início de 2023 e passou os últimos dois anos como piloto reserva", diz o comunicado oficial.

"Junto com suas funções no simulador da equipe, Mick também forneceu feedback valioso na pista durante vários testes e corridas. Ele também competiu pela Alpine no Campeonato Mundial de Endurance na temporada passada, conquistando o primeiro pódio do fabricante em Fuji, Japão".

Toto Wolff, chefe da Mercedes, também agradeceu pela parceria e "trabalho duro" do alemão nas duas últimas temporadas.

"Mick é, antes de tudo, um piloto de corrida. Vimos tanto em seu tempo na F1, quanto neste ano com suas performances no Campeonato Mundial de Endurance, que ele é um piloto de um calibre incrivelmente alto e que merece competir nos melhores campeonatos".

"À medida que ele avança para seu próximo desafio, gostaria de agradecer pessoalmente a Mick por sua contribuição para nossa equipe e todos nós lhe desejamos o melhor em seus empreendimentos futuros".

Mick também deu seu depoimento, agradecendo a oportunidade, mas dizendo que "é difícil" assistir à competição e não ter espaço para estar entre os lugares mais disputados do automobilismo.

"Eles, sem dúvida, me tornaram um piloto de corrida mais experiente porque conheci melhor o lado da engenharia. Mas assistir a esses carros correndo e não estar sentado no cockpit é difícil. Quero voltar a me concentrar 100% nas corridas".

"Quero estar totalmente comprometido com o lado esportivo do automobilismo. No final das contas, é a corrida que você quer fazer como piloto, é a corrida que lhe dá aquela sensação que você ama".

Em outro comunicado, a Alpine confirmou que Mick continuará como um de seus pilotos no WEC em 2025.

Esse anúncio abre portas para o retorno de Valtteri Bottas ao cargo na Mercedes. No entanto, segundo o jornalista britânico Joe Saward, o finlandês recebeu uma oportunidade de também correr na Indy e poderia tentar conciliar as duas funções ao longo da próxima temporada.

Bottas teria sido contatato pela Juncos Hollinger, que ainda tem um assento ao lado de Sting Ray Robb, no entanto, o finlandês ainda não está pronto para 'abrir mão' completamente da F1.

