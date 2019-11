A Ferrari crê que as regras da Fórmula 1 para 2021 são um "bom ponto de partida" que ainda pode ser melhorado, mas a escuderia italiana ainda não descarta fazer uso do veto a que tem direito na categoria.

De acordo com os termos de seu acordo bilateral com os proprietários da F1, a Ferrari tem o direito de vetar novas regras que acredita não serem do melhor interesse do campeonato mundial de mais relevância no esporte a motor.

O time de Maranello deixou claro que prefere não usar o direito de veto, mas também é inflexível ao não aceitar prontamente as regulamentações que considera prejudiciais ao esporte de elite da velocidade.

O chefe da equipe da Ferrari, Mattia Binotto, votou a favor das regras como representante do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA, mas a equipe mantém suas opções em aberto por enquanto, em meio a uma provável discussão para refinar ainda mais os regulamentos.

Um porta-voz da Ferrari disse: "O que foi votado é um bom ponto de partida e trabalharemos para melhorar tudo ainda mais". Já Binotto diz que as equipes precisam trabalhar juntas para garantir que o que foi acordado agora seja melhorado.

"Acho que refinar as regras é um processo interminável", disse Binotto ao Motorsport.com. “Mesmo com os regulamentos atuais, estamos mudando a cada oportunidade. Ainda há muito a melhorar”.

“Então, caberá à colaboração das equipes e da F1 garantir que estamos lidando da forma certa com cada dúvida que tivermos. Tenho certeza de que tudo o que será publicado precisará ser refinado antes do início de 2021 e até mais tarde”.

O chefe de equipe da Renault, Cyril Abiteboul, concordou que mais trabalho era necessário para melhorar as regras, pois acreditava que o que havia sido acordado até agora era positivo e que havia sido feito 'sem trair o DNA que nos fez amar esse esporte complexo'.

O dirigente francês continuou: “Essas medidas representam oportunidades significativas para uma equipe como a nossa, aumentando nossas perspectivas de reduzir a brecha na frente e buscar vitórias e títulos em um prazo razoável”.

"Continuaremos a trabalhar juntos para ajustar esses regulamentos, mas o fato de os fundamentos estarem garantidos nos permitirá planejar os desenvolvimentos necessários entre agora e a primeira corrida de 2021".

A própria F1 tem deixado claro que, embora a passagem das regras de 2021 seja vista como um momento 'divisor de águas', o trabalho ainda continuará para garantir que eles atinjam plenamente seus objetivos.

Pat Symonds, diretor técnico da F1, disse: "Acho que todos deveriam perceber que hoje não é o fim do processo, é um ponto de partida”. Entretanto, Ross Brawn, diretor esportivo da F1, acredita que não espera que algo dramático seja mudado.

"Não acho que as regras mudem fundamentalmente", comentou o dirigente britânico. "Haverá aprimoramentos e será preciso que sejam feitas melhorias, mas esses aperfeiçoamentos serão feitos de acordo com o Código Esportivo Internacional", completou Brawn.

Novas regras de 2021 impactam no design dos carros

Nesta quinta-feira, a categoria máxima do automobilismo divulgou os regulamentos técnicos de 2021, que impactarão na aerodinâmica - e no design - dos carros. Estes ficarão mais simples e terão o retorno do efeito solo, que 'gruda' o monoposto ao chão e facilita as ultrapassagens. Tendo isso em vista, a própria F1, além de McLaren, Williams e Renault, lançaram esboços das versões de suas máquinas para 2021. Confira na galeria abaixo:

