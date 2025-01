Robert Smedley, ex-engenheiro de Felipe Massa na Fórmula 1, participou do podcast The Red Flag, e criticou a maneira como alguns engenheiros "enrolam" para dar ordens diretas aos pilotos durante a corrida.

Como exemplo, ele usou Max Verstappen e Gianpiero Lambiase, dizendo que essa seria a maneira mais correta de relacionamento entre piloto e engenheiro no pitwall.

As mensagens de rádio sofreram várias alterações ao longo dos anos e, enquanto alguns engenheiros são menos incisivos e utilizam códigos para conversarem com os competidores, outros preferem ser mais diretos.

Smedley trabalhou ao lado de Massa entre 2006 e 2013 e ficou conhecido por instruções diretas ao brasileiro ao longo das corridas. Uma das mais famosas aconteceu no GP da Alemanha de 2010:

"Fernando [Alonso] está mais rápido que você".

Na conversa, Smedley criticou os engenheiros que preferem usar códigos para darem ordens rápidas e diretas aos pilotos.

"Em geral, acho que existe muita enrolação na F1 atual. Tipo, a maneira como as mensagens no rádio vão para o piloto — eu não assisto a todas as corridas, mas as corridas que vejo, fico pensando: 'Caramba, seja homem, velho. Só diga o que precisa dizer para ele, certo?'".

"Você dá um centímetro a qualquer sociopata narcisista e ele vai querer um metro, certo? Então não dê esse centímetro para começar. Não dê a ele o fato de que eu tenho algum tipo de complexo de inferioridade aqui e vou te dizer algo e talvez você faça… Não, amigo, estamos no trabalho, certo? Vou te dizer algo, você faz. Quando meu chefe me diz algo, eu faço. É assim que o mundo funciona", continuou.

"Tem muito dessas coisas: 'Devo tomar uma decisão? Devo pedir para esse piloto abrir passagem ou para aquele outro piloto ultrapassá-lo? Será que eles vão ficar magoados?'"

"Olha, no fim da corrida, só vai ter um piloto feliz, certo? Você não pode agradar a todos ao mesmo tempo. Então, simplesmente tenha coragem e tome as decisões que precisa tomar. Acho que isso é verdade tanto na F1 quanto na vida. Se você ficar pisando em ovos e tiver medo de tomar uma decisão, acaba no pior lugar possível".

