Fernando Alonso, bicampeão da Fórmula 1, analisou a sua carreira de mais de 20 anos na categoria, afirmando que "sempre há espaço para melhorias" em seu desempenho nas corridas.



O espanhol, em entrevista para a série "Decoded: Fernando Alonso", do canal esportivo DAZN, também revelou o que pensa que são seus pontos fortes na F1:

"Pontos fortes? As largadas, o desempenho sob pressão e tirar o máximo proveito de qualquer carro, seja ele bom ou menos bom".

"Sempre há espaço para melhorias. Os carros nunca são estáveis, o manuseio que você tinha nos anos 2000 não tinha com os V8s nos anos 2010. Você não tem isso agora com os motores turbo", afirmou.

Alonso, hoje na Aston Martin, também contou sobre a experiência em outras categorias e na vontade em continuar a aprender.

"Depois, tentei outras categorias, como Endurance, Dakar, 500 Milhas de Indianápolis... Senti que não tinha o conhecimento de meus rivais nessas categorias".

"Foi empolgante aprender de novo e conhecer novas técnicas de direção quase do zero. Apesar de estar atrás do volante há quase 40 anos, ainda tenho muitas coisas para aprender, com certeza", revelou.

E, ao ser perguntado "Quem é Fernando Alonso", o espanhol não conseguiu se definir.

"Quem é Fernando Alonso? Não sei dizer. Todo mundo me conhece como piloto de corrida e muito poucos me conhecem como Fernando".

"E eu quero que seja assim, cada um de nós tem sua própria vida, sua própria intimidade, seus próprios gostos, seu próprio senso de humor. É tudo muito pessoal".

"E quando você é conhecido, ou pratica algum esporte e de repente é uma pessoa pública, não é bom que as pessoas saibam muito sobre você. No trabalho, sim, tudo sobre você deve ser conhecido, mas é melhor que ninguém saiba quem é Fernando", conclui.

