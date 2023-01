Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull dominou a temporada 2022 da Fórmula 1 conseguindo com autoridade vencer o campeonato de pilotos com Max Verstappen e o de construtores, contudo, para alguns a chave desse domínio não é o piloto holandês. Jean Alesi, ex-Ferrari, considera que o ponto crucial do esquadrão de Milton Keynes não é o bicampeão mundial.

Em entrevista à Autosprint, Alesi, alega que o duelo da temporada de 2023 não será entre pilotos - Verstappen e Charles Leclerc - mas sim, entre os engenheiros que conseguirá monopolizar o ano, indicando certa vantagem para a casa de Christian Horner. Alesi considera que a chave dos êxitos da Red Bull está concentrada em um homem: Adrian Newey.

"É preciso considerar dois competidores. Red Bull, que atualmente é o líder absoluto na Fórmula 1 e é incrivelmente forte em todos os âmbitos. Tem a Mercedes também. Eles estão se fortalecendo, especialmente depois da vitória de Russell no Brasil. Não acredito que vão errar duas vezes na criação de um carro", destacou o piloto à revista francesa.

"Por isso não acredito que será uma batalha entre Verstappen e Leclerc, mas principalmente entre Newey e Ferrari. Se realmente olharmos como estão as coisas, o fator real a ser levado em consideração é Adrian Newey. Desde que a F1 anunciou que havia novas regras e foi dado liberdade aos engenheiros, Newey vem fazendo a diferença."

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, arrives into the paddock Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Newey se transformou em um fator decisivo, porque é capaz como nenhum outro de seguir melhorando o carro durante a temporada, mesmo que seja pequenas mudanças", indicou.

A previsão do antigo 'morador' de Maranello não é simples e ele acredita que não será fácil para a Mercedes lutar contra o RB19: "Se eles apresentarem uma obra prima, tudo voltará a ser muito difícil neste ano. Por outro lado, se o carro da Red Bull tiver algo frágil e falível, as coisas podem mudar. Em todo caso, não podemos nos esquecer que indo bem ou mal, Newey é um fator fundamental para ganhar ou perder."

