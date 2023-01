Carregar reprodutor de áudio

Lando Norris revelou que manteve conversas 'exploratórias' e iniciais com várias equipes, não apenas com a Red Bull como foi revelado por Christian Horner anteriormente, antes de assinar seu novo contrato de longo prazo com a McLaren na temporada de 2022 da Fórmula 1.

O britânico renovou seu vínculo com o time de Woking duas vezes em rápida sucessão. Ele acertou uma extensão de contrato em maio de 2021 antes de assinar outra em fevereiro do ano passado. Provisoriamente, isso significa que ele permanecerá na McLaren – que terminou em quinto atrás da Alpine no campeonato de construtores na última temporada – até o final de 2025.

Contudo, Horner revelou em novembro do ano passado que havia se sentado com Norris para primeiras conversas antes do jovem de 23 anos comprometer - mais uma vez - seu futuro com a equipe papaia. Ele disse: “Falamos com Lando algumas vezes ao longo dos anos, mas toda vez que conversamos, no dia seguinte ele assinava um contrato com a McLaren.”

No entanto, o britânico alega que essas conversas são normais para todos os pilotos. Ele indicou que manteve conversas com várias equipes antes de permanecer na "melhor opção" para acabar de vez com especulações sobre seu futuro.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Norris disse: “Antes de tudo, as conversas que eu disse que tive com a Red Bull são gerais. Todo piloto está tentando conversar com todas as equipes. Nem sempre, porém. É por isso que assinei um contrato tão longo, então não preciso me preocupar com nada disso por um tempo."

“Mas sempre que você está chegando ao fim de um contrato, você sempre quer conversar com o máximo de pessoas possível para avaliar suas opções e saber qual pode ser o melhor caminho para você. Então, não foi apenas com a Red Bull. Foram conversas diferentes com pessoas diferentes. 'O que pode acontecer agora? O que pode acontecer no futuro? Todo mundo tem essas conversas.

"Todo mundo no final de cada contrato faz isso. É um fato, mas assinei um contrato longo porque não queria pensar nessas coisas.”

Norris espera manter conversas semelhantes com os chefes de equipe quando seu contrato atual com a McLaren estiver prestes a ser renovado. Caso contrário, ele não quer ter que pesar continuamente seu futuro até que “chegue a hora”.

Ele continuou: “Eu sabia que se não houvesse nada lá fora que fosse tentador o suficiente para ir e fazer, especialmente para mim e onde estou na minha carreira no momento com a minha idade, a McLaren era de longe a melhor opção para mim."

“Tenho certeza que daqui a alguns anos isso voltará a acontecer quando eu estiver chegando ao fim do meu contrato. Mas, por enquanto, estou muito feliz e não preciso pensar em nada disso. Só penso neles quando chega a hora.”

