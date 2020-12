Sucessor de Jean Todt na chefia de equipe da Ferrari a partir de 2008 e comandante da escuderia até 2014, o futuro CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmou que a equipe italiana pode perder o piloto Charles Leclerc no futuro caso o time não melhore na categoria.

Domenicali, que substitui Chase Carey no comando da elite do esporte a motor a partir do dia 5 de janeiro, conhece a Ferrari como poucos. Acompanhou o último título de pilotos da equipe, com Kimi Raikkonen, em 2007, e foi o chefão do time de Maranello em sua última conquista na F1: o campeonato de construtores de 2008, com o finlandês e o brasileiro Felipe Massa. Além disso, o italiano supervisionou a passagem do espanhol Fernando Alonso pela escuderia.

O dirigente não conseguiu recolocar a Ferrari no caminho dos títulos, mas a equipe vermelha chegou ao fundo do poço em 2020, quando fez sua segunda pior temporada na F1 em 40 anos, perdendo 'apenas' para o 10º lugar entre os construtores em 1980.

Uma das explicações para o desempenho da Ferrari é o 'acordo secreto' feito com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) antes do campeonato. O pacto, decorrente de 'adulteração' do motor de 2019, acabou deixando a unidade de 2020 aquém das rivais.

Em 2021, porém, a Ferrari espera reduzir o déficit em relação aos concorrentes em termos de motores e voltar a brigar no pelotão da frente. Entretanto, os dirigentes de Maranello já avisaram que o time dificilmente voltará ao top-3 das equipes já no próximo ano.

A situação preocupa Domenicali. Para ele, se a crise da Ferrari se prolongar, a escuderia pode perder Leclerc. O monegasco tem sido o principal piloto da equipe nos últimos dois anos e está contratado até o final de 2024, mas as coisas podem mudar rapidamente na F1.

Para que não corra riscos, a escuderia precisa fazer um bom trabalho, conforme afirmou o futuro CEO da F1 à Gazzeta Dello Sport: "Se construírem um carro rápido em um futuro próximo, a Ferrari não precisa temer. Assim, eles não vão perdê-lo."

Entretanto, na visão de Domenicali, Leclerc pode ir para outro time caso não veja o progresso da escuderia italiana. "Ele pode perder a confiança e decidir procurar outro lugar", explicou o dirigente.

O ex-chefe da Ferrari também falou sobre o alemão Sebastian Vettel, que chegou à escuderia em 2015 e deixou o time no fim deste ano. O tetracampeão correrá pela Aston Martin/Racing Point em 2021.

"A temporada 2020 foi difícil para ele. Imagine que você seja um tetracampeão mundial e antes mesmo do início do campeonato, dizem que a partir do próximo ano você não estará mais no time. Isso é terrível", ponderou Domenicali.

Ferrari SF1000 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 16 - Charles Leclerc 5 - Sebastian Vettel Ferrari vive o caos e Reginaldo Leme relembra momentos de crise da escuderia na F1

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Quem brilhou e o que de melhor aconteceu na temporada 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

.