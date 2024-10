Scott Speed, que correu apenas a temporada de 2006 da Fórmula 1 pela Toro Rosso, teve uma série de recordes e situações inusitadas atreladas a ele, mesmo em sua curta estadia. Desde a quebra do jejum de pilotos americanos na F1, que não via um desde Michael Andretti em 1993, e de um problema de saúde que fez ele utilizar fraldas em algumas corridas do ano.

Speed, em entrevista ao podcast oficial da F1, Beyond the Grid, contou sobre o que passou ao sofrer de colite ulcerativa no seu primeiro ano na Europa, quando corria na GP2 (nome anterior da Fórmula 2):

"O primeiro ano que passei na Inglaterra. As personalidades são muito diferentes. A vida lá é muito diferente e, na época, eu também tinha colite ulcerativa, então tive problemas com meu sistema digestivo, o que foi muito difícil".

"Basicamente, eu tinha que andar usando fraldas, então havia muitos desafios. Mas, no final das contas, apenas viver em um país que não é o seu em uma fase incrivelmente estressante da sua vida foi muito mais difícil do que as pessoas imaginam".

A doença, segundo a Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença e Crohn (ABCD), "é uma doença inflamatória do cólon, intestino grosso, que se caracteriza por inflamação e ulceração da camada mais superficial do cólon. Os sintomas incluem caracteristicamente diarréia, muito frequente com sangramento retal, e às vezes dor abdominal".

