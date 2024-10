O piloto espanhol atingirá o marco de 400 largadas na Thewall no GP dos Estados Unidos de 2024, algo que ninguém jamais alcançou na história do campeonato, embora ele estivesse muito melhor com menos corridas e mais um título na galeria de troféus.

Durante a coletiva de imprensa de quinta-feira, Fernando Alonso foi claro sobre o que teria preferido e disse que não se importa muito com as estatísticas, desde que ganhe mais.

"É ótimo", disse o bicampeão sobre o fato de ter alcançado esses números. "Gostaria de ter corrido metade e vencido outro campeonato, ou vencido mais corridas, essa é a estatística importante que quero alcançar. No entanto, ao mesmo tempo, isso mostra o meu amor pelo esporte e a disciplina de tentar atuar em um nível muito alto por mais de vinte anos".

"Espero poder comemorar um bom fim de semana e, como costumo dizer, não estou pensando nos próximos 400 GPs porque isso nunca vai acontecer, mas em pelo menos mais 40 ou 50 nos próximos dois anos", comentou o asturiano antes de ser questionado sobre como tantas corridas poderiam afetar seu corpo.

"Não é bom para suas costas, para seu pescoço, para suas costas, mas acho que a tecnologia da Fórmula 1 também mudou em relação ao passado. Acho que as corridas agora são um pouco mais amigáveis para o piloto", disse ele. "É verdade que as corridas com os carros de efeito solo eram um pouco mais difíceis, mas, com exceção dos últimos dois anos, acho que a tecnologia também mudou".

"O assento, o conforto, a segurança, o equipamento, tudo evoluiu para ser um lugar melhor para os pilotos, e isso é bom", disse Alonso. "E acho que o ritmo do carro aos sábados é muito lento em comparação com o passado. Quando colocamos o combustível, temos que gerenciar os pneus, a potência e assim por diante. Acho que o único momento fisicamente estressante é aos sábados, que é muito curto".

"Não é um problema para os jovens em termos de manter as condições físicas, é mais mental, viagens, eventos, pressão, que talvez seja o que mais nos atinge no momento", explicou o bicampeão da F1.

