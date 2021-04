Após causarem controvérsia no GP do Bahrein, que abriu a temporada 2021 da Fórmula 1, os limites de pista voltaram a gerar polêmica no GP da Emilia Romagna, disputado no fim de semana passado em Ímola.

No Bahrein, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, teve de devolver a liderança da corrida a Lewis Hamilton após exceder os limites de pista em Sakhir na ultrapassagem sobre o piloto britânico da Mercedes.

Já em Ímola, o caso mais emblemático aconteceu na classificação para a prova realizada no último domingo no tradicional circuito italiano. Foi quando o britânico Lando Norris, da McLaren, fez um dos três melhores tempos, mas teve sua volta 'deletada'.

Alexander Wurz Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

O ex-piloto de F1 Alexander Wurz, então, fez questão de se manifestar. “Sempre fui contra os limites artificiais das pistas”, disse Wurz a ORF. O austríaco correu na categoria por Benetton, McLaren e Williams entre 1997 e 2007.

“Você precisa de limites de pista naturais. Grama ou caixas de brita resolvem facilmente”, completou Wurz, que tem como principais conquistas duas vitórias nas 24 Horas de Le Mans do Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Entenda como F1 na BAND liga sinal de ALERTA na GLOBO após “ROUBO” de audiência no GP de Ímola

