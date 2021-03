Em meio à questionamentos de que poderia estar no topo da lista da Mercedes para 2022 caso Lewis Hamilton opte por sair da Fórmula 1, Max Verstappen afirma que não está prestando atenção nessas especulações, preferindo focar em si próprio.

No início do mês, a Mercedes anunciou a renovação de Hamilton para apenas um ano, valendo somente para 2021. Isso alimentou especulações sobre o futuro do heptacampeão, incluindo sua aposentadoria e como Verstappen poderia ser o substituto caso necessário.

Christian Horner, chefe da Red Bull, disse recentemente que esperava ver Verstappen no topo da lista da Mercedes caso isso acontecesse, mas expressou confiança de que o relacionamento do holandês com a equipe é "muito forte".

Após o lançamento do carro da Red Bull para 2021, o RB16B, Verstappen diminuiu a importância dessas sugestões, reforçando que o seu foco está nesta temporada.

"Não sei o que Lewis fará. Então eu foco em mim mesmo e estou focado neste ano, para buscar o melhor sucesso possível. Ainda está cedo no ano, foi apenas um teste, então não estou pensando nessas coisas agora".

O contrato atual de Verstappen com a Red Bull vai até o fim de 2023, mas Horner confirmou mais cedo neste mês que há uma cláusula de performance que pode liberá-lo mais cedo.

A Red Bull anunciou recentemente que assumirá o programa de motores da Honda após a saída da montadora da F1 no final deste ano, criando a Red Bull Powertrains. O acordo fará com que a marca austríaca seja a sua própria fornecedora de unidades de potência entre 2022 e 2024, período em que os motores estarão congelados.

Mas Verstappen disse que o acordo "não muda nada" para ele.

"Estou animado mas, ao mesmo tempo, também não estou muito focado nisso no momento. Temos que viver no momento, buscar ter uma boa temporada neste ano em primeiro lugar, e as pessoas inteligentes nos bastidores vão lidar com as questões do motor".

