Bicampeão da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, aposta que sua equipe será mais competitiva, a partir dos primeiros impactos da contratação de Adrian Newey, que o combo Lewis Hamilton / Ferrari a partir de 2026, quando a categoria terá novas regras de motor e aerodinâmica.

Hamilton fará sua primeira temporada na Ferrari em 2025, mas o britânico tem a opção contratual de continuar no time de Maranello de 2026 em diante, quando a Scuderia vislumbra 'sair na frente' em meio à nova era da F1 -- embora a equipe italiana e o piloto inglês não descartem brigar pelo título desde já.

Alonso, por sua vez, é modesto com relação às aspirações da Aston Martin para agora, mas aposta que o time estará competitivo no próximo ano, quando Newey terá mais impacto no carro -- o projetista britânico só começa a trabalhar 'de fato' a partir de março de 2025 -- e a Honda impulsionará o carro.

"Adrian sempre terá mais impacto do que qualquer piloto. Os pilotos vêm e vão, nós 20, aqui, estamos tentando pilotar bem e conquistarmos algo. Mas não sei o que Lewis vai trazer ou acrescentar à Ferrari; só sei que certamente será menos que um projetista pode trazer", disse Alonso ao As, da Espanha.

"Adrian será uma alma livre, não podem dizer a ele o que fazer. Se pudermos dar uma mãozinha a ele em 2025, tudo bem. Se ele só quiser trabalhar em 2026, tudo bem também. Porque ele é quem tem ideias, e não quer desperdiçar um único dia", seguiu Fernando.

"Perguntei a Lawrence (Stroll, dono da Aston) várias vezes e ele sempre me disse que não achava que conseguiríamos controlá-lo. É difícil dizer (o que Hamilton fará na Ferrari). Quando eu vim para a Aston, a organização era diferente; na Alpine eu me sentia confortável com muitas pessoas da época da Renault."

"Na Aston eu era novo em tudo, mas na primeira corrida já estávamos muito rápidos. É mais uma questão de adaptação ao carro do que qualquer outra coisa. Hamilton precisa ver como o carro se comporta, [Charles] Leclerc tem mais experiência que ele (na equipe)", destacou o campeão da F1 em 2005 e 2006.

"Lewis ainda teve um pouco de dificuldade com [George] Russell (ex-companheiro de Hamilton na Mercedes) então ele também precisa ganhar confiança, mas sabemos da qualidade que ele tem e que, se ele tiver um bom carro, com certeza será um concorrente", completou o asturiano.

GALVÃO = F1 NA BAND APÓS 2025? Globo de olho! BORTOLETO, Hamilton, NASCAR na TV e C.Fittipaldi | SAC

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #322 - Tudo sobre lançamentos dos carros de 2025 | React!

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!