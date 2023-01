Carregar reprodutor de áudio

O início do congelamento dos motores na Fórmula 1, de 2022 a 2026 - quando entra a nova era de regras das unidades de potência entra em vigor, poderia ter sido um momento de calmaria na categoria, já que as equipes precisam manter o mesmo design por vários anos.

No entanto, um total de 36 penalidades no grid - advindas das 137 vezes que os pilotos excederam os limites de componentes do motor, mostraram o desafio que as equipes ainda enfrentam para se manter dentro dos limites. Nas contas, foram 20 ocasiões em que os pilotos foram enviados para o fim do grid e, ao todo, 135 perdes de posições no grid como resultado de todas essas mudanças.

Yuki Tsunoda da AlphaTauri foi o mais atingido. Ele foi 'mandado' para o fim do grid ou para começar a corrida do pit lane em três ocasiões. Além disso, o piloto japonês recebeu uma punição com cinco posições por troca da caixa de câmbio e uma de dez por levar cinco reprimendas, embora não tenha cumprido a última porque já largaria nas últimas posições na Itália.

O desafio de Charles Leclerc pelo título mundial também não foi fácil, graças ao número de vezes que ele teve que 'cair' no grid. Devido aos grandes problemas de confiabilidade da Ferrari no meio da temporada, o monegasco teve que largar de trás duas vezes (Canadá e Bélgica) e recebeu dez posições de pênalti em Austin.

Seu companheiro de equipe Carlos Sainz foi enviado para o final do grid duas vezes (na França e na Itália) e levou uma penalização de cinco posições uma vez (Brasil). Os pilotos da Alpine em 2022, Fernando Alonso e Esteban Ocon, foram movidos para o final do grid duas vezes e também receberam outra penalidade de cinco posições.

O campeão mundial Max Verstappen (Red Bull) só precisou largar do final na Bélgica, que na verdade acabou se tornando a 14ª posição devido ao grande número de mudanças que foram feitas por outros pilotos. Ele também foi punido com cinco posições em Monza.

Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, foi oficialmente 'derrubado' para o final do grid uma vez, mas conseguiu +20 e +15 posições em duas outras corridas - o que é praticamente a mesma coisa que ser enviado para trás diretamente.

Mick Schumacher (Haas) começou do fim uma vez, na Bélgica, e recebeu outras 15 posições em Monza.

Boas notícias para Mercedes

Apesar do grid usar até 137 elementos extras do motor, houve pilotos e até equipes inteiras que passaram a temporada sem penalidades. A Aston Martin permaneceu completamente dentro da cota com seus dois pilotos Sebastian Vettel e Lance Stroll, enquanto a Williams também se deu bem com seus elementos para Nicholas Latifi e Alexander Albon.

O único outro piloto que não sofreu punição de posição por conta de penalidade no motor foi Daniel Ricciardo. O tema comum entre as equipes e pilotos acima é que todos eram 'movidos' pela Mercedes.

No entanto, apesar de a montadora alemã se manter dentro de sua alocação com os clientes, em sua equipe de trabalho houve uma mudança em cada carro. Lewis Hamilton largou na retaguarda em Monza, enquanto George Russell pegou sua nova unidade direto do pit lane em Singapura.

Use of power unit components by each driver:

Equipe Piloto ICE TC MH MK IT CE EX GO GI 3 3 3 3 2 2 8 4 4 Red Bull Verstappen 5 4 4 4 3 3 7 4 5 Perez 5 3 3 3 2 2 7 4 4 Mercedes Hamilton 4 4 4 4 2 2 4 3 3 Russell 4 4 4 4 3 3 4 4 4 Ferrari Leclerc 6 6 5 5 3 4 9 5 5 Sainz 6 5 5 6 3 4 8 5 5 McLaren Ricciardo 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Norris 4 4 4 3 3 3 5 4 4 Alpine Alonso 6 5 5 4 4 4 6 4 4 Ocon 6 4 4 4 4 4 7 4 4 AlphaTauri Gasly 4 4 4 4 3 3 7 3 4 Tsunoda 6 6 6 6 3 3 7 4 5 Aston Martin Vettel 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Stroll 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Williams Latifi 3 3 3 3 2 2 3 3 3 Albon 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Alfa Romeo Zhou 5 4 4 3 2 3 8 5 5 Bottas 6 7 7 4 2 3 8 5 4 Haas Magnussen 6 5 5 4 2 2 8 4 4 Schumacher 5 4 4 4 2 3 8 6 6 ICE=Motor à combustão, TC=turbocompressor, MH=MGU-H, MK=MGU-K, ES=armazenamento de energia, CE=controle eletrônico, EX=sistema de escapamento, GO=peças externas da caixa de câmbio, GI=Peças internas da caixa de câmbio

Áreas problemáticas

Se olharmos para as estatísticas dos elementos individuais onde as penalidades foram aplicadas, as equipes tiveram mais dificuldades com o ICE.

Além dos cinco pilotos que passaram a temporada sem nenhuma penalidade, todos os outros ultrapassaram o limite nesta frente. No caso do turbocompressor e do MGU-H, 14 dos 20 pilotos excederam o número permitido - Bottas foi o mais frequente, usando sete elementos dos três permitidos.

O limite MGU-K foi ultrapassado por 12 pilotos, assim como a eletrônica de controle. E no caso do armazenamento de energia, mais da metade (onze em 20) foi gerenciada com a alocação permitida. O cumprimento foi mais fácil em relação ao escapamento, dos quais oito elementos foram permitidos ao longo da temporada. Apenas Charles Leclerc estava acima do limite. Outros pilotos, como Sebastian Vettel, estavam até muito abaixo do limite com três elementos utilizados.

Regras das caixas de câmbio

Desde 2022, a caixa de câmbio também está sujeita a uma cota. Anteriormente ela tinha que durar um certo número de corridas de cada vez (a menos que um piloto abandonasse), mas agora está limitada a quatro unidades, divididas em elementos externos e internos, para o ano.

Sete pilotos excederam o limite, sendo Mick Schumacher o único piloto a fazer isso duas vezes para ambas as peças da caixa de câmbio.

Para a temporada de 2023, as mesmas regras e as mesmas alocações serão aplicadas novamente em termos de peças de motor. Entretanto, se um piloto trocar ambas as peças da caixa de câmbio de uma vez, não haverá soma das penalidades, mas será aplicada em conjunto como uma punição de cinco posições.

Entretanto, ainda não está claro quantos elementos da caixa de câmbio serão permitidos para 2023, pois isso depende do número de corridas na temporada.

Com as 24 corridas da temporada originalmente planejadas, cada piloto seria autorizado a utilizar cinco caixas de câmbio, mas devido à omissão da China, existem atualmente "apenas" 23 corridas, para as quais quatro caixas de câmbio estão previstas no regulamento. Se haverá uma corrida de substituição ainda não está decidido.

Mudanças detalhadas:

Piloto GP Elemento

Número Penalização Verstappen

Emilia Romanha Escapamento 2 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Azerbaijão Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Escapamento 3 de 8 - Áustria Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbios 3 de 4 - França Escapamento 4 de 8 - Hungria Motor 3 de 3 - Turbocompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - MGU-K 3 de 3 - Peças externas da caixa de câmbio 4 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Bélgica Armazenamento de energia 2 de 2 - Controle eletrônico 2 de 2 - Motor 4 de 3 fim do grid Turbocompressor 4 de 3 MGU-H 4 de 3 MGU-K 4 de 3 Peças internas da caixa de câmbio 5 de 4 Armazenamento de energia 3 de 2 Controle eletrônico 3 de 2 Escapamento 6 de 8 - Itália Motor 5 de 3 + 5 posições Estados Unidos Escapamento 7 de 8 - Perez

Arábia Saudita Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - Emilia Romanha Escapamento 2 de 8 - Miami Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Espanha Escapamento 3 de 8 - Azerbaijão Motor 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Escapamento 4 de 8 - Grã Bretanha Controle eletrônico 2 de 2 - Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - Hungria Motor 3 de 3 - Turbocompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - MGU-K 3 de 3 - Holanda Armazenamento de energia 2 de 2 - Itália Motor 4 de 3 + 10 posições Escapamento 6 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 4 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Estados Unidos Motor 5 de 3 + 5 posições Escapamento 7 de 8 - Hamilton

Espanha Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Escapamento 2 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Azerbaijão Escapamento 3 de 8 - França Turocompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - Armazenamento de energia 2 de 2 - Controles eletrônicos 2 de 2 - Bélgica Motor 3 de 3 - MGU-K 3 de 3 - Holanda Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - Itália Motor 4 de 3 fim do grid Turbocompressor 4 de 3 MGU-H 4 de 3 MGU-K 4 de 3 Escapamento 4 de 8 - Russell

Miami Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Espanha Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Azerbaijão Escapamento 3 de 8 - Áustria Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - França Armazenamento de energia 2 de 2 - Controle eletrônico 2 de 2 - Hungria MGU-K 3 de 3 - Bélgica Motor 3 de 3 - Turbocompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - Singapura Motor 4 de 3 Largar do pit lane Turbocompressor 4 de 3 MGU-H 4 de 3 MGU-K 4 de 3 Armazenamento de energia 3 d 2 Controle eletrônico 3 de 2 Escapamento 4 de 8 - Estados Unidos Peças externas da caixa de câmbio 4 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Leclerc

Austrália Escapamento 2 de 8 - Miami Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Escapamento 3 de 8 - Espanha Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Azerbaijão Turbocompressor 3 de 3 - Escapamento 4 de 8 - Canadá Engine 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - MGU-K 3 de 3 - Controle eletrônico 2 de 2 - Escapamento 5 de 8 - Motor 4 de 3 fim do grid Turbocompressor 4 de 3 MGU-H 4 de 3 MGU-K 4 de 3 Controle eletrônico 3 de 2 Grã Bretanha Escapamento 6 de 8 - Áustria Armazenamento de energia 2 de 2 - Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - França Exhaust 7 de 8 - Hungria Exhaust 8 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 4 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Bélgica Motor 5 de 3 fim do grid Turbocompressor 5 de 3 MGU-H 5 de 3 MGU-K 5 de 3 Armazenamento de energia 3 de 2 Controle eletrônico 4 de 2 Escapamento 9 de 8 Peças externas da caixa de câmbio 5 de 4 Peças internas da caixa de câmbio 5 de 4 Estados Unidos Motor 6 de 3 + 10 posições



Turbocompressor 6 de 3 Sainz

Austrália Escapamento 2 de 8 - Emilia Romanha Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Escapamento 3 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Miami Controle eletrônicos 2 de 2 - Azerbaijão Escapamento 4 de 8 - Canadá Motor 3 de 3 - Grã Bretanha Turbocompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - MGU-K 3 de 3 - França Armazenamento de energia 2 de 2 - Escapamento 5 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - Motor 4 de 3 fim do grid Turbocompressor 4 de 3 MGU-H 4 de 3 MGU-K 4 de 3 Controle eletrônico 3 de 2 Bélgica Escapamento 6 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 4 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Itália MGU-K 5 de 3 fim do grid



Motor 5 de 3 Turbocompressor 5de 3 MGU-H 5 de 3 MGU-K 6 de 3 Armazenamento de energia 3 de 2 Peças externas da caixa de câmbio 5 de 4 Peças internas da caixa de câmbio 5 de 4 Japão Escapamento 7 de 8 - Brasil Motor 6 de 3 + 5 posições Escapamento 8 de 8 - Ricciardo

Austrália Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Mônaco Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - Azerbaijão Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Escapamento 2 de 8 - Bélgica Motor 3 de 3 - Turbocompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - MGU-K 3 de 3 - Armazenamento de energia 2 de 2 - Controle eletrônico 2 de 2 - Escapamento 3 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 4 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Norris

Arábia Saudita Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Austrália Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Grã Bretanha Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - Áustria Motor 3 de 3 - Turbocompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - MGU-K 3 de 3 - Escapamento 2 de 8 - França Escapamento 3 de 8 - Hungria Escapamento 4 de 8 - Bélgica Armazenamento de energia 2 de 2 - Controle eletrônico 2 de 2 - Escapamento 5 de 8 - Motor 4 de 3 fim do grid Turbocompressor 4 de 3 MGU-H 4 de 3 Armazenamento de energia 3 de 2 Controle eletrônico 3 de 2 Singapura Peças externas da caixa de câmbio 4 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Alonso Arábia Saudita Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Escapamento 2 de 8 - Austrália Motor 3 de 3 - Turbocompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - MGU-K 3 de 3 - Armazenamento de energia 2 de 2 - Controle eletrônico 2 de 2 - Escapamento 3 de 8 - Miami Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Espanha Motor 4 de 3 fim do grid Turbocompressor 4 de 3 MGU-H 4 de 3 MGU-K 4 de 3 Armazenamento de energia 3 de 2 Controle eletrônico 3 de 2 Escapamento 4 de 8 - Áustria Motor 5 de 3 fim do grid Turbocompressor 5 de 3 MGU-H 5 de 3 Armazenamento de energia 4 de 2 Controle eletrônico 4 de 2 Escapamento 5 de 8 - França Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - Holanada Escapamento 6 de 8 - Singapura Peças externas da caixa de câmbio 4 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Estados Unidos Motor 6 de 3 + 5 posições Ocon Emilia Romagna Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Escapamento 2 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Miami Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Espanha Armazenamento de energia 2 de 2 - Controle eletrônico 2 de 2 - Canadá Motor 3 de 3 - Turbocompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - MGU-K 3 de 3 - Escapamento 3 de 8 - Bélgica Motor 4 de 3 fim do grid Turbocompresor 4 de 3 MGU-H 4 de 3 MGU-K 4 de 3 Armazenamento de energia 3 de 2 Controle eletrônico 3 de 2 Escapamento 4 de 8 - Holanda Escapamento 5 de 8 - Itália Motor 5 de 3 + 5 posições Escapamento 6 de 8 - Singapura Peças externas da caixa de câmbio 4 out of 4 - Peças internas da caixa de câmbio 4 out of 4 - Estados Unidos Motor 6 de 3 largada do pit lane Controle eletrônico 4 de 2 Armazenamento de energia 4 de 2 Escapamento 7 de 8 - Gasly

Arábia Saudita Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Armazenamento de energia 2 de 2 - Controle eletrônico 2 de 2 - Escapamento 2 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Emilia Romanha Escapamento 3 de 8 - Miami Motor 3 de 3 - Turbocompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - MGU-K 3 de 3 - Escapamento 4 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - Mônaco Escapamento 5 de 8 - Hungria Motor 4 de 3 largada do pit lane Turbocompressor 4 de 3 MGU-H 4 de 3 MGU-K 4 de 3 Armazenamento de energia 3 de 2 Controle eletrônico 3 de 2 Singapura Escapamento 6 de 8 - Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Japão Escapamento 7 de 8 - Tsunoda

Arábia Saudita Motor 2 de 3 - Turbomcompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Escapamento 2 de 8 - Austrália Motor 3 de 3 - Turbocompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - MGU-K 3 de 3 - Emilia Romanha Escapamento 3 de 8 - Mônaco Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Azerbaijão Escapamento 4 de 8 - Canadá Controle eletrônico 2 de 2 - Armazenamento de energia 2 de 2 - Escapamento 5 de 8 - Motor 4 de 3 fim do grid Turbocompressor 4 de 3 MGU-H 4 de 3 MGU-K 4 de 3 Armazenamento de energia 3 de 2 Controle eletrônico 3 de 2 França Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - Bélgica Motor 5 de 3 largada do pit lane Turbocompressor 5 de 3 MGU-H 5 de 3 MGU-K 5 de 3 Escapamento 6 de 8 - Itália Motor 6 de 3 fim do grid Turbocompressor 6 de 3 MGU-H 6 de 3 MGU-K 6 de 3 Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Japão Escapamento 7 de 8 - Estados Unidos Peças externas da caixa de câmbio 4 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 5 de 4 + 5 posiçõea Vettel Austrália Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Escapamento 2 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Miami Controle eletrônico 2 de 2 - Espanha Armazenamento de energia 2 de 2 - Azerbaijão MGU-K 3 de 3 - Hungria Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - Bélgica Motor 3 de 3 - Turbocompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - Escapamento 3 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 4 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Stroll

Miami Armazenamento de energia 2 de 2 - Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Azerbaijão Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Escapamento 2 de 8 - Canadá Controle eletrônico 2 de 2 - Hungria Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - Bélgica Motor 3 de 3 - Tumborcompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - MGU-K 3 de 3 - Escapamento 3 de 8 - Japão Peças externas da caixa de câmbio 4 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Latifi

Austrália Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Miami Energy storage 2 de 2 - Azerbaijão Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Escapamento 2 de 8 - Canadá Controle eletrônico 2 de 2 - Hungria Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - Bélgica Motor 3 de 3 - Turbocompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - MGU-K 3 de 3 - Escapamento 3 de 8 - Albon

Emilia Romanha Armazenamento de energia 2 de 2 - Controle eletrônico 2 de 2 - Miami Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Azerbaijão Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Escapamento 2 de 8 - Bélgica Motor 3 de 3 - Turbocompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - MGU-K 3 de 3 - Escapamento 3 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - Estados Unidos Peças externas da caixa de câmbio 4 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Zhou

Emilia Romanha Escapamento 2 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Miami Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - Espanha MGU-K 2 de 3 - Escapamento 3 de 8 - Grã Bretanha Motor 3 de 3 - Turbocompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - MGU-K 3 de 3 - Escapamento 4 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - Áustria Controle eletrônico 2 de 2 - Peças externas da caixa de câmbio 4 de 4 - França Armazenamento de energia 2 de 2 - Bélgica Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Escapamento 5 de 8 - Motor 4 de 3 fim do gridf Turbomcompressor 4 de 3 MGU-H 4 de 3 Controle eletrônico 3 de 2 Peças externas da caixa de câmbio 5 de 4 Peças internas da caixa de câmbio 5 de 4 Itália Escapamento 6 de 8 - Japão Escapamento 7 de 8 - Estados Unidos Motor 5 de 3 + 5 posições São Paulo Escapamento 8 de 8 - Bottas Bahrain Controle eletrônico 2 de 2 - Austrália Escapamento 2 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Miami Motoro 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - Turbocompressor 3 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-H 3 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Escapamento 3 de 8 - Escapamento 4 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Azerbaijão Motor 3 de 3 - Canadá Armazenamento de energia 2 de 2 - Grã Bretanha MGU-K 3 de 3 - Áustria Escapamento 5 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 4 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - Motor 4 de 3 fim do grid Turbocompressor 4 de 3 MGU-H 4 de 3 MGU-K 4 de 3 Controle eletrônico 3 de 2 Turbocompressor 5 de 3 + 10 posições



MGU-H 5 de 3 Bélgica Motor 5 de 3 + 15 posições Turbocompressor 6 de 3 MGU-H 6 out of 3 Peças externas da caixa de câmbio 5 out of 4 + 5 posições Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Itália Motor 6 de 3 + 15 posições Turbocompressor 7 de 3 MGU-H 7 de 3 Escapamento 6 de 8 - Japão Escapamento 7 de 8 - São Paulo Escapamento 8 de 8 - Magnussen

Arábia Saudita Controle Eletrônico 2 de 2 - Emilia Romanha Escapamento 2 de 8 - Armazenamento de energia 2 de 2 - Miami Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Escapamento 3 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Azerbaijão MGU-K 3 de 3 - Canadá Motoro 3 de 3 - Turbocompressor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - Escapamento 4 de 8 - Grã Bretanha Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - França Escapamento 5 de 8 - Escapamento 4 de 3 fim do grid Turbocompressor 4 de 3 MGU-H 4 de 3 MGU-K 4 de 3 Itália Motor 5 de 3 + 15 posições Turbocompressor 5 de 3 MGU-H 5 de 3 Escapamento 6 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 4 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Japão Escapamento 7 de 8 - México Motor 6 de 3 +5 posições Brasil Escapamento 8 de 8 - Schumacher

Austrália Armazenamento de energia 2 de 2 - Controle eletônico 2 de 2 - Escapamento 2 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 2 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 2 de 4 - Miami Motor 2 de 3 - Turbocompressor 2 de 3 - MGU-H 2 de 3 - MGU-K 2 de 3 - Escapamento 3 de 8 - Espanha Peças externas da caixa de câmbio 3 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 3 de 4 - Azerbaijão Turbocompressor 3 de 3 - Escapamento 4 de 8 - Peças externas da caixa de câmbio 4 de 4 - Peças internas da caixa de câmbio 4 de 4 - Grã Bretanha Motor 3 de 3 - MGU-H 3 de 3 - MGU-K 3 de 3 - Áustria Escapamento 5 de 8 - Bélgica Motor 4 de 3 fim do grid Turbocompressor 4 de 3 MGU-H 4 de 3 MGU-K 4 de 3 Armazenamento de energia 3 de 2 Peças externas da caixa de câmbio 5 de 4 Peças internas da caixa de câmbio 5 de 4 Escapamento 6 de 8 - Itália Motor 5 de 3 + 15 posições





Sainz propõe novo tipo de punição na F1

