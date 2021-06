F1 2021: Confira os horários e como acompanhar o GP do Azerbaijão

Neste final de semana, a Fórmula 1 realiza a sexta etapa da temporada 2021, o GP do Azerbaijão, em Baku, que retorna ao calendário após o cancelamento no ano passado por conta da pandemia. E a F1 chega às ruas de Baku em uma situação inédita, com Max Verstappen liderando o campeonato pela primeira vez em sua carreira.

O holandês da Red Bull passeou em Mônaco e aproveitou o dia ruim de Lewis Hamilton e da Mercedes para assumir a liderança do Mundial de Pilotos, com quatro pontos de diferença, enquanto a equipe austríaca também está na frente entre os Construtores, mas com apenas um ponto a mais que a Mercedes.

E o final de semana em Baku promete uma disputa ainda mais intensa entre Mercedes e Red Bull, que deve ter seus capítulos fora da pista também. A Mercedes, irritada com a FIA por conta da introdução dos novos testes de rigidez das asas traseiras apenas para o GP da França, ameaçou entrar com um protesto contra a peça da rival austríaca, que já prometeu retaliação.

Helmut Marko, consultor da Red Bull, afirmou que, caso a Mercedes proteste contra a asa traseira, eles entrarão com um protesto próprio, sobre a asa dianteira da equipe alemã.

E o final de semana em Baku conta ainda com mais uma etapa da temporada da Fórmula 2, a terceira de 2021, com duas corridas no sábado e mais uma no domingo.

Confira a programação do GP do Azerbaijão:

Confira a programação do GP do Azerbaijão:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 09h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 06h Bandsports Treino Classificatório Sábado 09h Band e Bandsports Corrida Domingo 09h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 07h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 04h25 Bandsports Corrida 2 Sábado 10h40 Bandsports Corrida 3 Domingo 05h45 Bandsports

