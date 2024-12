Nas últimas oito corridas que marcaram o retorno da Fórmula 1 após a pausa de agosto, Max Verstappen somou 126 pontos na tabela de pilotos, contando as corridas Sprint, conseguindo conquistar o tetracampeonato com antecedência no GP de Las Vegas.

Em comparação, Sergio Pérez teve apenas 21 pontos, também contando as duas Sprints. Esse número é apenas um a mais do que os feitos por Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, da Haas, no mesmo período.

No momento, Verstappen tem 403 pontos, somou oito vitórias e subiu ao pódio 13 vezes com 22 etapas completas. Pérez, por sua vez, é apenas o oitavo colocado na tabela, com 152, nenhuma vitória e apenas quatro pódios.

A nível de comparação com outros competidores, o mexicano também fica muito para trás, uma vez que, Lewis Hamilton, que é o sétimo colocado com 208, somou 180 apenas nas últimas 16 corridas, o mesmo número conquistado por George Russell, que se apresenta como o sexto piloto.

Pérez ainda tem duas corridas para mostrar que consegue retornar ao desempenho anterior, que foi mostrado no início da temporada - Catar e Abu Dhabi. No entanto, parece improvável que uma mudança drástica aconteça.

Comparação de pontos aos domingos

ETAPA MAX VERSTAPPEN SERGIO PÉREZ GP do Bahrein 26 18 GP da Arábia Saudita 25 18 GP da Austrália DNF 10 GP do Japão 25 18 GP da China 25 15 GP de Miami 18 12 GP de Emilia-Romagna 25 4 GP de Mônaco 8 DNF GP do Canadá 25 DNF GP da Espanha 25 4 GP da Áustria 18 7 GP da Grã-Bretanha 18 P17 GP da Hungria 10 6 GP da Bélgica 12 7 GP da Holanda 18 8 GP da Itália 8 4 GP do Azerbaijão 10 DNF GP de Singapura 18 1 GP dos Estados Unidos 15 6 GP do México 8 P17 GP do Brasil 25 P11 GP de Las Vegas 10 1

Pontos somados nas corridas Sprint

ETAPA MAX VERSTAPPEN SERGIO PÉREZ GP da China 8 6 GP de Miami 8 6 GP da Áustria 8 1 GP dos Estados Unidos 8 P9 GP de São Paulo 6 1

Importante lembrar que a saída de Sergio da Red Bull se aproxima de ser uma realidade, com Helmut Marko e Christian Horner fazendo duras críticas ao piloto e deixando claro que uma decisão deve ser tomada com os acionistas ao fim da temporada.

O pai de Pérez acredita na permanência do filho, assim como o empresário do piloto, que defende que o contrato assinado "não apresenta lacunas". Porém, as últimas demissões dos taurinos prova que nem mesmo um contrato pode segurá-los.

A mais recente foi a saída de Daniel Ricciardo, substituído por Liam Lawson após o GP de Singapura. O neozelandês se tornou o garoto de ouro aos olhos de Marko, que defende sua transferência para a equipe principal o mais rápido possível.

Mas, Lawson tem como competidor direto Yuki Tsunoda, que está na espera de uma oportunidade de correr ao lado de Verstappen desde que chegou à F1. No momento, apesar de Verstappen ter conquistado o quarto título, parece improvável que os taurinos irão vencer o campeonato de construtores, sendo apenas a terceira força.

