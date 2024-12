Quando correu em casa, no fim de outubro, Sergio Pérez admitiu que sua temporada de 2024 na Fórmula 1 havia sido "terrível", e, com apenas dois pontos marcados nos três GPs disputados desde então, pouca coisa mudou. Mas, quantificando, o quão problemático é o ano do mexicano?

As especulações sobre seu futuro na Red Bull persistiram durante todo o ano. Depois de começar a temporada com um desempenho adequado ao apoiar Max Verstappen, seus resultados regrediram drasticamente após a etapa de Miami, no início de maio. Ele marcou apenas 49 pontos nas corridas desde então, contra 103 dos seis GPs iniciais do campeonato.

Em contraste com as atitudes passadas da equipe, a Red Bull tem procurado qualquer desculpa que possa para manter o mexicano; ele é uma presença popular na equipe, e seu lugar lá é ganha força pelo apoio de empresas mexicanas, principalmente da família Slim.

Além disso, Pérez provou que pode ter um bom desempenho na Red Bull, mas esses resultados diminuíram consideravelmente nos últimos sete meses. Ele não sobe ao pódio desde abril, não vence uma corrida desde abril de 2023 e sofreu seis eliminações no Q1 nesta temporada.

Mas um dos maiores indicadores de sua queda nesta temporada está em sua diferença média para Verstappen no final das corridas.

Em cada uma de suas quatro temporadas, Pérez ficou significativamente atrás de Verstappen nas bandeiras quadriculadas. Calculamos a diferença média por temporada, removendo anomalias e normalizando todas as diferenças acima de 60 segundos (quando não são consideradas anômalas) para apenas 60 segundos, para levar em conta qualquer perda de tempo ao ser ultrapassado ou outros problemas apresentados quando está atrás.

Em 2021, o primeiro ano de Pérez na Red Bull, ele manteve uma diferença média de 29s983 em relação a Verstappen. Frequentemente separado de seu companheiro de equipe pelos dois carros da Mercedes e geralmente por uma Ferrari ou Lando Norris, Pérez teve um primeiro ano discreto na equipe.

Substituto de Alex Albon, Pérez não demonstrou um grande avanço em termos de desempenho, mas pelo menos ofereceu a Verstappen um apoio mais consistente.

A diferença entre Verstappen e Perez foi a menor em 2022 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Isso continuou em 2022, quando a diferença média de 11s997 de Pérez para Verstappen foi a mais baixa. A natureza do RB18 foi favorável a ele no início da temporada, embora a mudança para um equilíbrio de manuseio neutro com o desenvolvimento do carro tenha começado a favorecer mais Verstappen com o passar das etapas.

Uma diferença média de menos de 12s é comparável a algumas das duplas mais famosas de pilotos número um / número dois, como Michael Schumacher e Rubens Barrichello entre 2000 e 2004 (Schumacher com 10s754 de vantagem em média) ou Lewis Hamilton e Valtteri Bottas entre 2017 e 2021 (Hamilton com 11s025 de vantagem).

As rodadas iniciais da temporada seguinte continuaram nesse ritmo, mas a queda colossal no ritmo Pérez a partir da metade da temporada levou a um total final de 20s157. Apenas a competitividade consistente do RB19, em comparação com as maiores flutuações dos outros carros, que o ajudou a alcançar o vice-campeonato de pilotos.

Depois de Las Vegas, a diferença média de Perez para Verstappen este ano é de 34s890 - o que é notoriamente colossal. Devido ao excesso de resultados ruins nos classificatórios e à falta de ritmo geral após o GP de Miami, Pérez foi para a parte inferior da tabela de pontos e para o pelotão do meio do grid.

No total, isso eleva a média de Perez nas quatro temporadas como companheiro de equipe de Verstappen para 24s257. Essa é a maior diferença entre um campeão e seu companheiro de equipe desde 1995, embora essa seja uma temporada reconhecidamente difícil de calcular devido ao maior desgaste nas corridas e todas as questões envolvendo Schumacher e Johnny Herbert.

De qualquer forma, essa diferença é muito maior do que o que era comumente visto entre Fernando Alonso e Giancarlo Fisichella em 2005-06 (19s326). No ano passado, a diferença geral entre Verstappen e Pérez era de 19s931.

Em comparação com a temporada passada, Pérez terminou as corridas mais de 14s atrás de Verstappen em 2024. E seria uma surpresa ver uma melhora ou mesmo uma manutenção do patamar atual da parte do mexicano, já que o RB21 deve ser uma evolução do já problemático carro atual.

TETRA ABSURDO REDEFINE VERSTAPPEN? Max COMPARADO a PROST e cia, McLAREN x FERRARI, Indy. CAIO COLLET

Watch: TETRA ABSURDO REDEFINE VERSTAPPEN? Max COMPARADO a PROST e cia, McLAREN x FERRARI, Indy. CAIO COLLET

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!