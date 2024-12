Atualmente líder do Mundial de Construtores, a McLaren pode selar já neste fim de semana aquele que seria seu primeiro título na Fórmula 1 em quase duas décadas. Mas, para isso, não depende apenas de si própria, e o Motorsport.com explica o que é necessário.

O título seria um momento histórico para a equipe de Woking, que não sabe o que é levantar um caneco desde 2008, quando Lewis Hamilton conquistou seu primeiro mundial como piloto.

Para aumentar ainda mais o suspense, é preciso destacar que a McLaren, uma equipes das mais bem-sucedidas da história do esporte, não vence esse campeonato em particular desde 1998.

Naquele ano, a McLaren fez a dobradinha, pois além do título de construtores, conquistado em cima da Ferrari, Mika Häkkinen conquistou o primeiro de seus dois Mundiais consecutivos. Foi somente na última etapa do calendário, o GP do Japão em Suzuka, que "o crime foi cometido", em ambos os casos.

Mas não vamos esquecer que, em 2007, a McLaren teria marcado mais pontos do que a Ferrari na temporada, se a equipe não tivesse sido excluída do campeonato de construtores após o escândalo do "Spygate".

Vinte e seis anos depois, a McLaren poderia, portanto, conquistar novamente o campeonato de construtores, o que obviamente seria uma conquista considerável para Zak Brown, que assumiu as rédeas da marca no final de 2016, após o amargo fracasso da parceria com a Honda que empurrou Ron Dennis para a saída.

O campeonato de 2024 antes de Losail

Pos. Equipes Pontos 1 McLaren 608 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28 38 34 38 40 28 22 27 15 2 Ferrari 584 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 23 25 37 18 16 55 41 20 27 3 Red Bull 555 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19 26 12 10 19 29 8 32 11

Antes do GP do Catar, a McLaren tem 24 pontos de vantagem sobre a Ferrari e 53 pontos de vantagem sobre a Red Bull. Após o próximo fim de semana, restarão apenas 44 pontos máximos a serem conquistados em Abu Dhabi. Para ser coroada campeã, a McLaren deve, portanto, empurrar seu rival mais próximo para pelo menos 45 pontos (com 44 pontos, os critérios de desempate ainda poderiam se voltar contra ela).

A maneira mais fácil de fazer isso é marcar 21 pontos a mais do que a Ferrari e não perder mais do que oito para a Red Bull no Catar, que é um fim de semana sprint. Portanto, há um total de 59 pontos (44 para a corrida e 15 para o sprint) a serem marcados.

Sob essas condições, há muitos cenários possíveis. No entanto, o mais óbvio - e, de fato, o único método em que a McLaren não precisaria se preocupar com os resultados de seus rivais - seria fazer a limpa: 1-2 na sprint, 1-2 na corrida, além de um ponto pela melhor volta. Assim, mesmo que a Ferrari marcasse pontos pelo terceiro e quarto lugares em ambas as provas, a diferença aumentaria em 22 pontos.

No entanto, desde a introdução das sprints em 2021, nunca houve uma limpa a esse nível: apenas a Red Bull em Ímola, em 2022, e a Mercedes em Interlagos, em 2022, chegaram próximo disso, conquistando 58 pontos de 59, perdendo o último tento em jogo em ambos os casos porque o outro carro da equipe chegava em terceiro na sprint.

No que diz respeito à Red Bull, o raciocínio é o oposto: eles precisam marcar pelo menos nove pontos a mais que a McLaren para manter a disputa viva até Abu Dhabi. Mas cuidado, pois se isso acontecer e a Ferrari marcar 31 pontos a mais que a equipe austríaca ao mesmo tempo, o time taurino será matematicamente eliminado da corrida.

Por fim, vale ressaltar que é impossível que a Ferrari conquiste o título, mesmo no caso de uma limpa aliada a um desastre total McLaren. Neste cenário, ela iria para Abu Dhabi na liderança, mas com 35 pontos de vantagem, com 44 em jogo np último fim de semana do ano.

