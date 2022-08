Carregar reprodutor de áudio

Depois de conseguir a pole position no GP da França de Fórmula 1, o piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, confiava que manteria a primeira posição e reduziria a sua desvantagem em relação a Max Verstappen pela terceira corrida seguida, mas tudo mudou por conta de um erro próprio de Leclerc, quando liderava a corrida.

O número 16 perdeu o controle do carro na volta 18 e não conseguiu frear seu F1-75 a tempo, antes de bater na barreira de proteção do autódromo de Paul Ricard, encerrando assim sua corrida e deixando a vitória nas mãos do seu rival: Verstappen.

Com o abandono de Leclerc e os 25 pontos somados pelo piloto holandês, a diferença entre eles aumentou em 63 pontos - uma quantidade de pontos que não se via desde a temporada 2020 com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Isso quer dizer que, para recuperar a primeira posição, o monegasco da Ferrari precisa ganhar, pelo menos, três corridas e esperar que o piloto da Red Bull abandone duas delas e termine fora do pódio em outra. Algo que, julgando o momento atual, parece realmente muito difícil de acontecer.

Depois do acidente, Leclerc rapidamente foi consciente ao dizer que foi um erro de pilotagem, o monegasco entrou em um estado de decepção e frustração, sendo plenamente conhecedor de que este fato poderia ser a chave para o futuro da temporada 2022, o primeiro ano em que ele realmente conta com um carro em que pode brigar pelo título.

Nas redes sociais, o erro - e acidente - de Leclerc foi bastante repercutido, por diversos ângulos e ferramentas. A F1, em uma de suas contas oficiais, mostrou pela visão da arquibancada a frustração do monegasco.

A decepção de Leclerc também ficou evidente no rádio após a batida.

Mesmo brigando com o piloto da Ferrari pelo título mundial, Verstappen fez questão de conferir como o monegasco estava após a colisão com a barreira de proteção.

Tabela de classificação dos pilotos 2022; Verstapen aumenta sua vantagem sobre Leclerc

