Depois de uma largada muito difícil no GP do Japão de Fórmula 1, em que tocou Lewis Hamilton e recebeu uma penalidade de 5 segundos por ultrapassar vários carros que saíam do pitlane durante o safety car, Sergio Pérez terminou sua corrida depois de um toque com Kevin Magnussen, que rodou, e pelo qual ganhou outra penalidade de 5 segundos que não cumpriu, pois entrou nos boxes para deixar a corrida depois de apenas 15 voltas.

No entanto, a Red Bull chamou a atenção de todos quando, muitos minutos depois, o mexicano entrou no carro com o capacete e voltou à pista, com quase 20 voltas percorridas e sem chance de marcar pontos. Embora muitos suspeitassem que o piloto fosse testar uma parte do carro com vistas ao restante do campeonato e ao próximo ano, o verdadeiro motivo do retorno de Perez à pista no GP do Japão foi outro.

Analisando o Regulamento Esportivo da FIA para a temporada de 2023 da F1, no artigo 54 referente a "Incidentes durante a sessão de sprint ou corrida", encontramos as possíveis penalidades que podem ser impostas a um piloto durante um sprint ou corrida principal, 5 segundos, 10 segundos, stop and go ou drive-through.

Concentrando na penalidade que Pérez recebeu no circuito de Suzuka, cinco segundos, os regulamentos dizem no parágrafo 54.3 A):

O piloto deve entrar no pitlane, parar em sua posição de parada por pelo menos cinco segundos e depois retomar a sessão de sprint ou a corrida. No entanto, o piloto em questão pode optar por não parar, desde que não faça mais nenhuma parada nos boxes antes do final da sessão de sprint ou da corrida. Nesses casos, cinco segundos serão adicionados ao tempo decorrido da sessão de sprint ou da corrida para o piloto em questão.

E, após a revisão das quatro possíveis penalidades, vem a cláusula-chave, aquela que forçou a Red Bull e Pérez a reiniciarem:

Se qualquer uma das quatro penalidades acima for imposta a um piloto e ele não puder cumprir a penalidade por ter se retirado da sessão de sprint ou da corrida, os comissários podem impor uma penalidade de posição no grid ao piloto em sua próxima corrida.

Portanto, se o mexicano deixasse o Japão sem cumprir a penalidade de cinco segundos pelo incidente durante o safety car, ele corria o risco de sofrer uma penalidade de posição no grid na próxima corrida, o GP do Catar, daqui a duas semanas.

Pérez deu a largada na volta 40 e, na seguinte, parou nos boxes para cumprir a penalidade de cinco segundos. Depois, voltou aos boxes para, finalmente, receber a mensagem de rádio "retire o carro".

PÓDIO AO VIVO: Verstappen vence no Japão e Red Bull conquista Mundial de Construtores

