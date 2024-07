Lewis Hamilton desceu do carro e, mesmo sem tirar o capacete, caiu no choro, com abraços no engenheiro, no pai e em qualquer membro que veio comemorar com ele. A vitória no GP da Grã-Bretanha de 2024 foi a 104ª dele na Fórmula 1, mas não foi de forma alguma ‘mais uma’. Veio após a maior sequência sem vencer desde dezembro de 2021, 945 dias depois.

E fez isso em seu último GP da Grã-Bretanha com a Mercedes, com a qual já havia vencido sete vezes em Silverstone. Quando após a comemoração lhe perguntaram se era sua vitória favorita, ele declarou ao DAZN: "Acho que é sempre difícil escolher uma que seja mais importante que outra. Tive muitas vitórias muito boas, na McLaren e com esta equipe incrível, e acho que isso significa, como o primeiro da sua vida ou o seu primeiro campeonato, para mim, neste momento, é a mais importante, porque é a mais recente.”

Diante da lembrança do que teve que esperar entre uma vitória e outra, ele admitiu que desde então tem sofrido muito, deixando uma história comovente: “Esperei mais do que deveria por essa vitória."

“Tive problemas de saúde mental neste longo caminho, algo que me magoou quando era jovem, foi um caminho difícil chegar com uma mentalidade positiva, chegar à garagem, manter-me motivado, treinar, e houve dias em que eu não conseguia sair da cama, dias em que pensei que isso nunca mais seria possível, onde pensei que seria o fim, estou feliz por ter perseverado”, disse ele com orgulho.

Enquanto a Red Bull parece estar perdendo gradativamente a vantagem, o que, no entanto, não impede Max Verstappen de liderar o mundial, outras equipes continuam avançando. A Mercedes conquistou a pole position com Russell e a vitória com Hamilton neste fim de semana, quando a temporada chegou à metade.

Ele poderia ser um candidato regular às vitórias no segundo semestre? É o desejo de Hamilton.

“Espero que sim, o carro está ótimo, muito obrigado à equipe porque eles fizeram um ótimo trabalho com a estratégia, mas temos trabalho a fazer para aumentar o desempenho e dar um passo adiante para estar à frente deles, agora nós estamos próximos”, concluiu.

HAMILTON DÁ SHOW EM CASA após TROCAÇÃO com MCLAREN; Verstappen P2 e Norris P3

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!