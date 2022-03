Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 aguarda informações das autoridades da Arábia Saudita sobre a causa de uma explosão em uma refinaria de petróleo perto da pista de Jeddah nesta sexta-feira (25).

Quando os carros de F1 chegaram ao circuito de rua de Jeddah para a sessão de treinos de abertura, uma fumaça preta foi vista no céu como resultado de um grande incêndio em uma instalação da Aramco perto do aeroporto internacional.

O circuito de Jeddah fica a cerca de 16 quilômetros do aeroporto e o cheiro de óleo queimado percorreu a pista durante os treinos.

Um porta-voz militar houthi disse que a organização reivindicou a responsabilidade pelo ataque às instalações da Aramco, que foram atingidas por mísseis, e às refinarias Ras Tanura e Rabigh com drones.

Ele também deixou claro que seus ataques continuariam até que os houthis alcançassem suas ambições para o Iêmen.

Com o GP da Arábia Saudita no centro das atenções mundiais neste fim de semana, qualquer ataque confirmado aumentará as preocupações de segurança.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, e o CEO da Liberty Media, Stefano Domenicali, estão reunidos para tomar alguma decisão sobre a continuidade do fim de semana. O segundo treino livre, marcado para às 14h (no horário de Brasília) foi adiado em 15 minutos.

Todos os pilotos, além dos chefes de equipe, foram atualizados com as informações mais recentes sobre o ataque e o que a F1 planejava fazer em resposta.

Espera-se que a F1 emita uma declaração formal posteriormente detalhando seu plano de ação em resposta aos eventos.

"O governo nos garantiu que é seguro correr aqui. Após o treino, teremos outra reunião", disse o chefe da equipe da Haas, Günther Steiner, à 'ServusTV' e enfatiza: "Pessoalmente, me sinto absolutamente seguro. De outra forma, eu não estaria aqui."

O incidente na sexta-feira ocorre menos de uma semana depois que os houthis atacaram vários alvos na Arábia Saudita.

