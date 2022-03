F1 informa pilotos que GP da Arábia Saudita vai acontecer

Carregar reprodutor de áudio

Os chefes da Fórmula 1 deixaram claro para as equipes e pilotos que o GP da Arábia Saudita prosseguirá conforme o planejado, apesar de um ataque a uma instalação de petróleo próxima à pista.

Logo após o início da sessão de treinos livres da tarde de sexta-feira, uma nuvem de fumaça preta foi vista no céu após uma explosão em uma instalação de petróleo perto do aeroporto internacional de Jeddah.

A refinaria da Aramco fica a menos de 10 milhas do circuito.

Embora a causa inicial da explosão não tenha sido clara, a F1 logo foi informada pelas autoridades sauditas de que o incidente havia sido causado por um ataque de mísseis dos Houthis.

A organização reivindicou a responsabilidade pelo ataque e outros lançados na Arábia Saudita, e disse que novos ataques continuariam até que a organização alcançasse seus objetivos para o Iêmen.

Em meio a uma presença de segurança já reforçada na pista após vários ataques de Houhtis na semana passada, que incluíram um local em Jeddah, o último incidente levou alguns a questionar se o GP da Arábia Saudita deveria ou não continuar.

Mas em uma reunião de emergência entre o CEO da F1 Stefano Domenicali e os pilotos e equipes, antes da segunda sessão de treinos livres, entende-se que ficou claro que não havia dúvida de que o evento não seria cancelado.

Acredita-se que Domenicali tenha dito aos presentes que o GP seguiria como planejado e que as autoridades sauditas deixaram claro que a segurança era uma prioridade.

Falando após a reunião, o chefe da equipe Haas, Gunther Steiner, disse à ServusTV: “O governo nos garantiu que é seguro correr aqui. Depois do treino, teremos outra reunião.

“Pessoalmente, me sinto absolutamente seguro. Caso contrário, eu não estaria aqui."

Domenicali prometeu manter os competidores da F1 atualizados sobre quaisquer desenvolvimentos, sendo provável que uma nova reunião de chefes de equipe ocorra na noite desta sexta-feira.

O ataque a Jeddah na sexta-feira ocorre menos de uma semana depois que os houthis atacaram vários alvos na Arábia Saudita.

A Coalizão para Restaurar a Legitimidade no Iêmen divulgou um comunicado confirmando que foi responsável por um míssil que no último sábado causou um incêndio em um centro de distribuição da Aramco em Jeddah.

Eles também lançaram uma enxurrada de ataques de mísseis e drones em vários alvos no país.

Em sua primeira resposta ao ataque, a Saudi Motorsport Company disse que "continua em contato direto" com as autoridades para garantir a segurança do paddock da F1.

“Estamos cientes do ataque à estação de distribuição da Aramco em Jeddah no início desta tarde”, dizia um comunicado. As medidas de segurança continuam a ser implementadas para garantir a segurança de todos os visitantes do Fórmula 1 STC Grande Prêmio da Arábia Saudita, bem como de todos os pilotos, equipes e partes interessadas.

"A programação do fim de semana de corrida continuará conforme planejado. A segurança de todos os nossos convidados continua sendo nossa principal prioridade e estamos ansiosos para receber os fãs para um fim de semana de corrida e entretenimento premium."

