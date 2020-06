Apesar da proposta de fazer corridas classificatórias com grid invertido em 2020 ter caído por terra após a Mercedes ter se colocado contra a proposta, os chefes da Fórmula 1 ainda não desistiram de tentar introduzir a novidade da categoria, que pode ser uma novidade para o próximo ano.

A proposta, apresentada há algumas semanas em reunião entre a F1, FIA e as equipes, chegou a ter apoio da maioria das equipes, mas foi rejeitada porque precisava de apoio unânime para ser aprovada. Nove das dez equipes foram a favor, com a Mercedes justificando que poderia afetar os resultados da equipe ao longo do ano.

Mas a F1 terá uma nova estrutura de governança no próximo ano, onde apoio unânime não será mais necessário para realizar mudanças no regulamento, o que aumenta a possibilidade do projeto ser aprovado.

Falando ao site oficial da F1, o diretor esportivo da categoria, Ross Brawn, deixou claro que as discussões sobre o tema acontecerão novamente no próximo ano.

"As corridas de classificação com grid invertido voltarão à pauta no próximo ano", disse.

Outra ideia que foi rejeitada pela F1 foi a possibilidade de permitir um sistema de descartes na pontuação para esse ano, devido ao risco de equipes ou pilotos não poderem competir a temporada completa por causa do coronavírus.

Brawn disse que, apesar de ter boas razões para apresentar a mudança, havia muito risco das equipes manipularem as provas de um modo que afetaria o espetáculo.

"Nós discutimos em um momento a possibilidade de fazer descarte de um ou dois resultados sob as atuais circunstâncias", explicou.

"O problema é que as equipes poderiam jogar com isso. Eles poderiam descobrir como tirar vantagem da oportunidade e talvez abandonar uma prova onde não pontuariam".

"Isso seria ruim para a Fórmula 1. Então concluímos, particularmente, que como será uma temporada mais curta, é melhor deixar tudo como está".

