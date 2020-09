Alex Albon chegou à Sochi buscando manter o bom momento construído desde o seu pódio no GP da Toscana de Fórmula 1. Mas na classificação deste sábado, ele não conseguiu apresentar bons resultados, terminando apenas em décimo e a 1s1 do tempo de seu companheiro, Max Verstappen, que foi o segundo.

Mas o tailandês diz "não ter certeza" sobre porque não teve um bom ritmo na classificação, atribuindo a performance a uma melhora de seus rivais.

"Não parecia tão ruim no Q1 e no Q2. Parece que o pessoal evoluiu. Eu não achei que acabou faltando da minha parte. É curioso para ser honesto, porque as voltas não pareciam tão ruim".

"Claro que ainda há alguns lugares e décimos para encontrar aqui e ali. Mas, obviamente, a diferença é muito grande. É confuso isso. Vamos ter que trabalhar".

Albon e Verstappen tiveram configurações e níveis de downforce diferenres nos treinos da sexta para antecipar as dificuldades que a equipe teria com as zebras de Sochi.

Perguntado pelo Autosport / Motorsport.com se eles haviam usado a mesma configuração na classificação, Albon disse que Verstappen usou menos arrasto, ajudando-o nas retas do circuito de Sochi.

"Max tinha um pouco menos de downforce. É visível na velocidade de reta, mas ele também tinha um pouco de vácuo de Valtteri, se eu não estou enganado. Foi um pouco diferente no final".

"Acho que é difícil mudar muito, principalmente antes da classificação. A partir do momento que você se arruma para o TL3, o ideal é manter, porque obviamente vai levar algum tempo para se acostumar novamente".

"Eu tinha um pouco mais. Mas era pouca diferença".

