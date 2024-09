Desde 2020, os fãs da Fórmula 1 conheceram o apelido 'carinhoso' usado por Charles Leclerc para se referir a Alexander Albon: Albono. Mas você sabe qual é a origem desse nome?

Tudo começou quando os pilotos se juntaram durante o lockdown da Covid-19 para fazer uma série de lives e streamings jogando diferentes jogos on-line para arrecadar dinheiro para diferentes causas.

À época, Leclerc, Albon, George Russell, Lando Norris e até Max Verstappen se juntavam para se divertirem enquanto as corridas não aconteciam por conta da pandemia. Foi nesses momentos de descontração que o monegasco acabou revelando que chamava o tailandês de 'Albono'.

"O Charles [Leclerc] costumava me chamar de Albono. Quando eu era mais novo, nós tínhamos nosso nome, tipo: A. Albon e depois o tipo sanguíneo [no macacão], caso você tivesse um grande acidente e precisasse de sangue", começou o piloto em entrevista à F1TV.

"O meu tipo sanguíneo é O+, então ficava escrito: A. Albon O".

