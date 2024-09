F1: O que Wolff pensa sobre palavrões nas coletivas de imprensa

A polêmica da vez do último fim de semana da Fórmula 1 foi, sem dúvida, a punição que Max Verstappen recebeu após a coletiva de imprensa na quinta-feira em Singapura. O holandês afirmou que seu carro estava f***** na classificação em Baku, uma semana antes, e isso lhe rendeu pena de serviços comunitários.

O conteúdo exato desse serviço ainda não é conhecido, mas houve grande agitação após a aplicação da punição. Os pilotos o defenderam, assim como muitos chefes de equipe. Toto Wolff, chefe da Mercedes também acha que a punição é excessiva, embora ele traga algumas nuances à história.

O próprio Wolff passou pela mesma situação em Las Vegas em 2023. Assim como o chefe de equipe da Ferrari, Frédéric Vasseur, o austríaco falou palavrões na coletiva de imprensa e eles tiveram que se apresentar aos comissários de bordo depois.

Na época, a dupla recebeu uma advertência. "Tive de comparecer perante os comissários de pista em Las Vegas no ano passado e devo dizer que achei a experiência bastante divertida", disse Wolff ao Motorsport.com.

"Fréd [Vasseur] e eu estávamos lá ao mesmo tempo e ele estava um pouco mais preocupado. Eu disse a ele: 'é um pouco como ir na diretoria da escola pela primeira vez. Prometo que esta é a última vez'. Dito isso, acho que há algo a ser dito sobre não usar palavrões ou muita linguagem inadequada no rádio. Especialmente quando é tão desrespeitoso que passa do limite, afinal, as pessoas estão assistindo."

No entanto, Wolff quer deixar claro que não acha que a palavra usada por Verstappen na coletiva de imprensa seja um exagero. A palavra com "F" é comumente usada hoje em dia, mas ela depende do contexto em que as pessoas a usam.

Queremos ver as emoções, as emoções cruas, e entendemos que os pilotos trabalham em condições extremas", continuou o chefe da Mercedes. Mas se pudermos limitar um pouco isso, será bom para todos nós, mas eu não proibiria a palavra com "F". Há palavras muito, muito piores. Portanto, usar a palavra com "F" na coletiva de imprensa não é tão ruim, mas se tivermos que nos adaptar, temos que nos adaptar. Isso também se aplica a nós, como chefes de equipe, e teremos que analisar a questão", conclui.

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!