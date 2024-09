Daniel Ricciardo já deixou claro: ele não aceitará ser apenas piloto reserva da Red Bull em 2025! Ao fim do GP de Singapura, o australiano adotou um tom de despedida da Fórmula 1 após 13 anos na categoria.

O piloto teve dificuldades com o carro da RB desde o início da temporada, tendo resultados que não eram esperados dele ao lado de Yuki Tsunoda. Por esse motivo, a equipe parece cogitar a possibilidade de demiti-lo antes mesmo do GP de Austin, colocando Liam Lawson como substituto.

Nesta temporada, Ricciardo somou apenas 12 pontos, estando 10 atrás de Tsunoda. O australiano chegou à RB como substituto de Nyck de Vries no meio da temporada de 2023 e, agora, deve enfrentar a mesma situação.

Ao ser questionado se aceitaria a vaga de piloto reserva da Red Bull, o piloto de 35 anos disparou que prefere procurar um assento em outra categoria.

"Não, não estou interessado em ser reserva da Red Bull. Obviamente, no ano passado fazia sentido manter um pé na porta e, obviamente, o grande objetivo era voltar para a Red Bull".

Para Ricciardo, 'dar um passo atrás' não faria sentido para o momento que vive, isso porque, segundo suas palavras, seria "reiniciar a carreira" em um momento que ele ainda apresenta velocidade na pista.

No entanto, Daniel entende que chegou em um momento que a idade começa a ser uma questão e se torna um ponto de interrogação. Importante lembrar que o piloto é o quarto mais velho o grid, ficando atrás apenas de Fernando Alonso, de 43 anos, Lewis Hamilton, de 39, e Nico Hulkenberg, de 37.

"Acho que foi definitivamente mais fácil para mim quando tinha 25 anos em comparação com 35, mas talvez a competição esteja aumentando. Talvez seja apenas porque o nível aumentou e provavelmente é uma tarefa difícil para mim competir nesse nível todas as semanas".

Apesar disso, Ricciardo está satisfeito com suas conquistas e quer deixar o esporte com uma nota positiva. “Não posso ficar desapontado com isso. "Estou feliz por ter conseguido fazer isso uma vez e foi muito divertido."

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O retorno de Ricciardo a categoria na temporada passada foi interrompido quando ele quebrou a mão no GP na Bélgica, fazendo com que ele perdesse cinco corridas. Na sua ausência, Liam Lawson impressionou em sua campanha e o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, confirmou que Lawson não será emprestado a outras equipes.

Isso sugere que Lawson será parceiro de Yuki Tsunoda em 2025 e competirá por uma vaga mais competitiva na Red Bull no longo prazo.

Caso Daniel realmente escolha não fazer o papel de piloto reserva, acredita-se que Isack Hadjar, que ocupa a segunda colocação na Fórmula 2, assumirá o cargo de Lawson caso a transferência aconteça.

