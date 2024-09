No início da atual temporada de Fórmula 1, Max Verstappen parecia estar caminhando para seu quarto título consecutivo sem problemas, mas desde o GP da Espanha, o holandês não venceu. Lando Norris está tirando o máximo proveito disso, pois de repente está de olho em seu primeiro campeonato.

Faltando sete finais de semana para o GP, o piloto da McLaren está 52 pontos atrás e, dada a sua forma atual, não é inconcebível que o britânico possa compensar isso. Seu engenheiro de corrida, Will Joseph, também está torcendo pelo título, é claro. Para isso, ele olha para o restante das equipes no grid na esperança de que eles possam ajudar.

"Queremos mais finais de semana como o de Singapura, com talvez outra volta mais rápida. Também tínhamos essa volta até a última volta [depois da qual Daniel Ricciardo tomou o tempo]. E esperamos que alguns pilotos tirem alguns pontos de Max, o que também facilitaria nossas vidas", disse Joseph ao podcastF1 Nation.

"Portanto, queremos fins de semana como Singapura e um pouco melhores. E também há os sprints, onde também há muitos pontos a serem marcados. Então, estamos com os dedos cruzados!"

Isso mostra que Joseph e Norris acreditam muito na conquista do título de pilotos, confirmado pelo engenheiro de corrida da McLaren: "A crença de que podemos lutar por isso está definitivamente presente. Se vamos conseguir, não sabemos, mas - eu costumo dizer isso - temos que nos concentrar no que podemos fazer e não nos preocupar com os outros".

"Temos que nos certificar de que faremos nosso melhor. Se conseguirmos fazer isso, em breve será o que será. Espero que ganhemos os dois campeonatos no final, mas vamos ver", conclui.

