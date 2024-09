Até o momento a Sauber, futura Audi, confirmou apenas o nome de Nico Hulkenberg para a temporada de 2025 da Fórmula 1. No entanto, sabemos que há dois nomes que estão muito fortes na lista de Mattia Binotto, novo chefe da equipe.

Theo Pourchaire, piloto reserva, chegou a ser cogitado, mas não é um dos mais citados. Zhou Guanyo também foi pensado, mas dado seu desempenho, não se mostrou uma boa opção. A Sauber chegou até a se virar para Mick Schumacher e Liam Lawson, mas rapidamente descartou as possibilidades. Desta maneira, as colocações mais altas são de Gabriel Bortoleto e Valtteri Bottas.

No entanto, o que os coloca em 'pé de guerra' são suas exigências. O brasileiro precisa do aval da McLaren, uma vez que é piloto júnior da academia, mas o time está receoso em abrir mão de Bortoleto por muitos anos.

No caso de Bottas, a Audi oferece um contrato de apenas um ano, visando as mudanças no regulamento de 2026 e o mercado que deve se abrir neste momento. Porém, o piloto que o famoso 1 + 1, garantindo que ele terá um assento por, pelo menos, duas temporadas.

Importante ressaltar que o finlandês está no último lugar na tabela de pilotos da F1 e ainda não marcou nenhum ponto em 2024.

Valtteri Bottas, Equipe de F1 da Stake KICK Sauber Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Agora, após o GP de Singapura, ao conversar com a F1TV, o finlandês disse que tem muitas metas para o intervalo que acontecerá entre este fim de semana e o próximo, que será apenas no dia 20 de outubro, em Austin.

Como as equipes e fábricas não entrarão em recesso, os trabalhos seguem normalmente e Bottas confessou que há muita coisa para a equipe focar nesse período, visando a melhora do carro e tentando fazer com que ele seja mais competitivo.

"Em primeiro lugar, queremos tentar encontrar desempenhos nesse intervalo e avaliar o que exatamente precisa ser melhorado para Austin".

Sem um futuro decidido, Bottas ainda deu uma pressionada na Audi sobre as discussões internas para definir quem defenderá as cores da equipe em 2025.

"E resolver as coisas para o futuro, isso obviamente está no topo da minha lista de prioridades porque está é quase época de Natal, você sabe que está chegando, então é melhor resolver isso".

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

