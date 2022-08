F1: Albon 'zoa' Piastri e Oscar responde após anúncio da Williams

Carregar reprodutor de áudio

Após ser confirmado pela Williams para as próximas temporadas da Fórmula 1, o anglo-tailandês Alexander Albon aproveitou para dar uma 'zoada' no australiano Oscar Piastri, atualmente reserva da Alpine e envolvido em polêmica com o time após contrariar anúncio de que será titular da equipe em 2023 -- o jovem de 21 anos negocia com a McLaren. Albon 'emulou' o tweet no qual Piastri negou o comunicado da escuderia francesa para confirmar seu vínculo com o grupo inglês.

Eu soube que, com o meu aval, a Williams divulgou um comunicado de imprensa segundo o qual eu estarei pilotando para eles no próximo ano. Isso está certo e assinei um contrato com a Williams para 2023. Vou pilotar pela Williams no próximo ano", escreveu Albon nas redes nesta quarta-feira.

O texto de Alex é muito parecido com o usado por Piastri para negar o acerto com a Alpine para 2023. "Eu soube que, sem o meu acordo, a Alpine F1 divulgou um comunicado de imprensa segundo o qual eu estarei pilotando para eles no próximo ano. Isso está errado e não assinei contrato com a Alpine para 2023. Não vou pilotar pela Alpine no próximo ano", escreveu o piloto australiano nesta terça-feira.

O bom humor de Albon foi bem recebido por Piastri, que respondeu à 'piada' do piloto da Williams, também via Twitter, dizendo o seguinte sobre a 'sacada': "Bem bolado, senhor. Essa foi boa". O australiano ainda parabenizou o anglo-tailandês.

Programa do Motorsport.com repercute GP da Hungria de F1 e Alonso na Aston Martin

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: