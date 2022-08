F1: Williams confirma Albon para próximas temporadas; saiba mais

Carregar reprodutor de áudio

Uma das mais tradicionais equipes da Fórmula 1, a Williams confirmou nesta quarta-feira que manterá o anglo-tailandês Alexander Albon como seu piloto titular para as próximas temporadas da categoria máxima do automobilismo, anunciando um acordo plurianual com o competidor.

Estreante na equipe em 2022, Albon tem sido o principal piloto do time de Grove neste ano e soma três pontos no atual campeonato, enquanto seu companheiro canadense Nicholas Latifi ainda está zerado na tabela.

No caso de Albon, emprestado à Williams pela Red Bull, uma extensão contratual era considerada apenas uma formalidade. De todo modo, a equipe inglesa optou por exercer tal opção o mais cedo possível, de modo que o ex-Red Bull e AlphaTauri está confirmado para 2023.

“É realmente emocionante ficar com a Williams em 2023 e estou ansioso para ver o que podemos alcançar como equipe no restante desta temporada e no próximo ano. A equipe está se esforçando para progredir e estou realmente motivado para continuar essa jornada e desenvolver ainda mais nossos aprendizados juntos", afirmou Albon após ter sua renovação confirmada pelo time britânico de Grove.

O piloto estreou pela Toro Rosso em 2019 e foi promovido ao time principal do grupo de energéticos no GP da Bélgica daquele ano, em substituição ao 'rebaixado' Pierre Gasly, da França. Entretanto, Albon perdeu o assento para o mexicano Sergio Pérez em 2021, quando foi reserva.

Além disso, com a renovação de Pérez com a Red Bull até o fim de 2024, um retorno de Albon ao time austríaco foi descartado. Na AlphaTauri, Gasly já está confirmado para 2023 e o japonês Yuki Tsunoda deve ser mantido.

Chefe da Williams, o alemão Jost Capito falou sobre a renovação com Albon: “Alex é um tremendo piloto e membro valioso da Williams, por isso estamos entusiasmados em poder confirmar que trabalharemos com ele a longo prazo."

"Alex traz uma grande mistura de habilidades e aprendizados perspicazes que ajudarão a trazer mais sucesso à equipe no futuro. Ele é um competidor feroz, provou ser um membro de equipe popular e leal e estamos satisfeitos por ele fornecer uma base estável para continuarmos a nos desenvolver".

Situação de Latifi

O canadense teve sua saída especulada já no meio da atual temporada, mas deve completar o campeonato e deixar sua vaga em aberto. O principal candidato ao assento era o australiano Oscar Piastri, mas a saída do espanhol Fernando Alonso da Alpine rumo à Aston Martin mudou tudo.

O plano inicial da Alpine era emprestar Piastri para a Williams e renovar com Alonso, mas o espanhol aproveitou a vaga aberta pela aposentadoria do alemão Sebastian Vettel e assinou com o time de Silverstone para 2023.

A Alpine, então, anunciou Piastri para o próximo ano, mas o jovem de 21 anos negou o acerto e, especula-se, está negociando com a McLaren para assumir a vaga do compatriota Daniel Ricciardo -- que inclusive pode retornar à escuderia francesa.

Com isso, o norte-americano Logan Sargeant, que é da academia da Williams e briga pelo título da Fórmula 2 -- e correrá o primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos de F1, em Austin, pelo time de Grove --, e o holandês Nyck de Vries, campeão da Fórmula E pela Mercedes (que fornece motores para a Williams), são os principais concorrentes à vaga de Latifi no presente momento. A ver os próximos capítulos.

Programa do Motorsport.com repercute GP da Hungria de F1 e Alonso na Aston Martin Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music