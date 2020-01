F1: Alfa Romeo divulga data de lançamento de seu novo carro; veja

A equipe de Fórmula 1 da Alfa Romeo divulgou a data de lançamento de seu carro para a temporada 2020 da categoria máxima do automobilismo mundial. A escuderia esperará até 19 de fevereiro, o primeiro dia de testes de pré-temporada, para exibir o C39 pela primeira vez.

O lançamento ocorrerá no Circuito de Barcelona, ​​em frente à garagem da equipe. Juntamente com Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, o novo piloto reserva da equipe, Robert Kubica, também estará presente na inauguração do carro. Relembre o modelo de 2019:

O polonês se juntou à Alfa Romeo, após também ter conversado com Haas e Racing Point, depois que sua saída da Williams foi confirmada no fim de 2019, temporada em que Kubica fez seu retorno como titular após anos fora do grid em decorrência de acidente de rali em 2011.

A equipe Alfa F1, que é operada pela suíça Sauber, agora é conhecida como 'Alfa Romeo Racing Orlen' após a chegada do patrocinador polonês PKN Orlen, por intermédio de Kubica, em um contrato de vários anos.

A equipe terminou no oitavo lugar da classificação dos construtores em 2019, na sua segunda campanha completa sob a gestão do chefe Frederic Vasseur. Apenas Red Bull, Williams e Haas ainda não confirmaram datas dos lançamentos oficiais de seus carros de 2020.

Calendário de apresentações da Fórmula 1 para 2020:

Data Equipe Lugar 11 de fevereiro Ferrari Maranello 12 de fevereiro Renault Enstone 13 de fevereiro McLaren Woking 14 de fevereiro Alpha Tauri Salzburg 14 de fevereiro Mercedes Silverstone 17 de fevereiro Racing Point Mondsee 19 de fevereiro Alfa Romeo Barcelona

