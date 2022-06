F1: Alfa Romeo revela pintura especial para o GP do Azerbaijão

Carregar reprodutor de áudio

Para celebrar o lançamento do Alfa Romeo Tonale, um SUV elétrico, a equipe trouxe uma pintura especial para o C42 no GP do Azerbaijão de Fórmula 1, acrescentando uma área em verde ao modelo de 2022.

Como parte da mudança, a cobertura do motor e o sidepod ganharão a cor verde, criando a bandeira da Itália.

Em um comunicado, a equipe disse que "a cor verde é uma lembrança do tom Verde Montreal usado no lançamento do Tonale, tendo ainda uma forte ligação com a identidade da Alfa Romeo, além de uma transição para um conceito de mobilidade mais responsável e sustentável", fazendo ainda o tributo à identidade italiana.

A pintura traz ainda o formato dos faróis do Tonale no C42. O Tonale, que chega ao mercado nesta semana é o primeiro C-SUV elétrico da marca. Valtteri Bottas e Zhou Guanyu testaram o modelo mais cedo neste ano.

Car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

