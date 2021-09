Nico Rosberg deu sua opinião sobre a disputa entre Lando Norris e Sergio Pérez no GP da Holanda de Fórmula 1 deste domingo (5) que, segundo o piloto da Red Bull, o custou o sexto lugar na corrida. Eles tiveram um leve toque em uma tentativa de ultrapassagem do mexicano na Curva 1, mas não houve qualquer acidente.

Segundo o campeão de 2016, comentando à Sky Sports F1, o britânico da McLaren fechou demais a porta e não tinha a preferência, mas reiterou que o lance pode ter ocorrido devido à pouca visibilidade que ele tinha do rival.

"Eu realmente não concordo com o Lando aqui", disse Rosberg. "No entanto, ele também não viu muito bem o que aconteceu. Definitivamente, não deu espaço para Sergio, o que não foi muito justo."

"Pérez tinha o direito de estar ali porque no início da curva ele estava na frente. Norris então empurrou-o para o limite da pista e isso podia ter terminado numa grande batida", completou.

Enquanto o piloto da Red Bull ficou com a oitava colocação e viu seu companheiro Max Verstappen vencer a corrida, a McLaren conseguiu um único ponto em Zandvoort, com o décimo lugar do britânico. Daniel Ricciardo, seu companheiro de equipe, terminou na 11ª posição.

