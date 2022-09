Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso acredita que o novo assoalho a ser introduzido em Singapura na sexta-feira dará à Alpine um impulso em sua batalha contra a McLaren no campeonato de construtores da Fórmula 1, dizendo que a equipe de Enstone "precisa de todos os passos" possíveis.

Atualmente, a Alpine está em quarto lugar na tabela com 125 pontos, 18 à frente da McLaren. O time de Woking também não está desistindo da batalha de desenvolvimento e está apresentando um pacote substancial que será visto apenas no carro de Lando Norris em Singapura. Espera-se que o piso da equipe francesa seja instalado em ambos os A522 durante o fim de semana. "Não testei no simulador, mas a equipe trouxe um novo assoalho para cá", disse Alonso. "Então, vamos ver se podemos testá-lo adequadamente amanhã nos treinos livres, confirmar que é um passo à frente e achamos que é. Se sim, vamos correr com esse piso.

"Talvez aqui em Singapura seja difícil ver todos os benefícios, porque há uma enorme evolução da pista e coisas assim. É uma pista de teste muito difícil, digamos, precisamos ir talvez para Suzuka.

"Mas acho que é um passo à frente e precisamos de todos os passos que a equipe possa dar para esta luta com a McLaren, porque até Abu Dhabi vai ser muito apertado."

Sobre a luta pelo quarto lugar, ele disse: "Vai haver alguns fins de semana em que eles serão mais rápidos, alguns fins de semana em que seremos mais rápidos. Então essa é a principal prioridade para mim.

"E levando isto corrida por corrida obviamente será interessante, se em um deles houver qualquer oportunidade com dois ou três carros na frente tendo qualquer problema ou DNF ou o que quer que seja, se tivermos essa oportunidade de estar perto do pódio que será fantástico. Mas para isso, precisamos de alguma ajuda das pessoas da frente".

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O companheiro de equipe de Alonso, Esteban Ocon, elogiou a Alpine por continuar trazendo novas peças para a pista.

"É um trabalho fantástico da equipe desde o início do ano continuar desenvolvendo o carro", disse o francês. "Demos grandes passos cada vez que algo estava por vir. Então, estou ansioso para ver o que vai nos dar. É uma grande atualização, mas novamente é importante para nós ter um fim de semana limpo e esperamos usá-lo da melhor maneira possível."

O diretor técnico da Alpine, Pat Fry, acrescentou que ainda há mais atualizações para o A522 nesta temporada.

"Visualmente, na superfície, não é muito diferente da versão anterior, pois a maioria dos desenvolvimentos está por baixo", disse ele sobre o novo piso. "Deve trazer um passo razoável no desempenho, no entanto.

"Em corridas recentes, conseguimos trazer um forte conjunto de desenvolvimentos para o carro e todos eles funcionaram como esperado. Temos mais algumas atualizações a serem feitas nesta temporada antes de começarmos a serpentear em Austin, no final de outubro".

"Todos em Enstone trabalharam excepcionalmente bem no cumprimento das metas de desenvolvimentos, portanto, crédito a todos os envolvidos por seu trabalho árduo."

BEBEDEIRA e ZOEIRA: Rubinho e Massa citam Kimi, Schumi e Alonso como PARÇAS. Mas quem são os CHATOS?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music BEBEDEIRA e ZOEIRA: Rubinho e Massa citam Kimi, Schumi e Alonso como PARÇAS. Mas quem são os CHATOS? Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify Deezer Apple Podcasts Google Podcasts Amazon Music