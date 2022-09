ANÁLISE F1: Ferrari e a expectativa pelo assoalho modificado

Carregar reprodutor de áudio

No momento, a Ferrari ainda não montou o fundo modificado que será testado amanhã nos treinos livres para o GP de Singapura de Fórmula 1.

A escuderia italiana tem esperanças bem fundamentadas de explorar as características da pista da cidade de Marina Bay para reavivar suas chances: em uma pista que exalta carga aerodinâmica e tração, o F1-75 está jogando uma de suas chances de voltar a vencer uma corrida, já que a abstinência dura desde o Red Bull Ring no início de julho.

O intervalo de duas semanas após Monza permitiu à Ferrari arrumar suas ideias e deliberar sobre algumas mudanças que veremos em um dos dois carros na prática livre de amanhã, a fim de reunir dados para comparação com a superfície que tem sido utilizada a partir de Paul Ricard com resultados que não estão de acordo com as expectativas dos engenheiros.

Carlos Sainz, que na semana passada realizou o que é conhecido como um "teste demo" em Fiorano, já teve uma primeira experiência. Aqueles que se referiram a um dia de filmagem estavam enganados porque a FIA nesse caso permite uma distância de 100 km, enquanto na terça-feira 20 de setembro o espanhol na F1-75 só teve a chance de fazer cinco voltas em um total de 15 km.

A equipe de Maranello aproveitou a bola: a equipe precisava atirar com o novo logotipo do parceiro Bitdefender, um dos líderes em segurança cibernética e proteção de informações digitais, e aproveitou para avaliar nessas poucas voltas se os dados da simulação foram confirmados na pista referente ao F1-75 já configurada com a configuração de alta carga para Singapura e com as mudanças esperadas no fundo.

Obviamente, os "leões de cabeceira" tinham algo a ironizar sobre o "teste demo" que a Ferrari, ao invés disso, tinha confirmado. E alguém perdeu mais uma oportunidade de ficar quieto....

