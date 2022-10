Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso disse que tem total confiança na FIA e “não tem dúvidas” sobre como o corpo dirigente lidará com as violações do teto de gastos da Fórmula 1.

A FIA adiou a liberação dos certificados de conformidade de limite de gastos relacionados à temporada de 2021 até segunda-feira, depois que eles deveriam ser emitidos na quarta-feira.

Isso ocorre em meio a especulações de que a Red Bull e a Aston Martin ultrapassaram o limite de US$ 145 milhões - para os quais as punições disponíveis incluem multas, suspensão de eventos, deduções de pontos, limites em testes aerodinâmicos e um limite de custo futuro reduzido.

Mas com o relacionamento entre a F1 e a FIA agitado, em meio a reclamações de inconsistência de comissários, a percepção pública do órgão dirigente atualmente é baixa.

No entanto, o bicampeão mundial de F1, Alonso, disse que mantém total confiança no presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, e na vontade da organização de aprender, ao contrário de campeonatos anteriores.

Questionado pelo Motorsport.com sobre seus níveis de confiança na FIA, o piloto da Alpine disse: “Muito alto, para ser honesto.

“Como já disse algumas vezes, confio muito em Mohammed e em sua equipe.

“Acho que ainda há algumas coisas nos fins de semana de corrida e consistência e outros tópicos que enfrentamos corrida após corrida que estamos melhorando.

“Eles estão dispostos a aprender e melhorar também, então isso é muito positivo, talvez em comparação ao passado.

“Em outras coisas, fora das corridas e fora das pistas, confio completamente no que eles estão fazendo e qual será o resultado na próxima semana sobre o limite de custos e como o esporte está se movendo para o futuro. Não tenho dúvidas.”

É importante notar que Alonso manteve conversas 'limpas' com Ben Sulayem após o GP de Miami no início desta temporada, depois de acusar os comissários de "incompetência" em relação à punição por sair da pista em uma batalha com Mick Schumacher.

Também falando sobre seus níveis de confiança na FIA, Sebastian Vettel respondeu ao Motorsport.com: “Para nós, queremos ser tratados de forma justa quando corremos com outros pilotos e sermos julgados por isso.

“Você tem que confiar que existem regulamentos em vigor que permitem que todos tenham as mesmas chances de vencer.

“Se você começar a duvidar disso, eu não sei o que vem a seguir.

“Nosso esporte também é complicado. Não é tão simples. Não é preto no branco muitas vezes, então provavelmente não é uma posição fácil de se estar.

“Por outro lado, é um grande negócio e precisa ser controlado. Tem que ser controlado por um corpo independente, então você não pode pensar nesse corpo não sendo independente ou caindo para qualquer lado.

“Então, eu acho que é meio que dado que você tem que confiar no corpo diretivo.”

Vettel também teve problemas com a FIA nesta temporada. O piloto da Aston Martin recebeu uma multa suspensa de € 25.000 por abandonar o briefing dos pilotos no GP da Áustria.

