Sergio Pérez acredita que os pilotos latinos da Fórmula 1 enfrentam “um pouco mais de críticas” do que alguns de seus colegas, tendo sentido que “não foi levado a sério” em momentos de sua carreira.

Pérez conquistou sua segunda vitória da temporada 2022 em Singapura no último fim de semana, controlando os procedimentos na frente do pelotão depois de conquistar a liderança do pole position, Charles Leclerc, na largada.

Isso encerrou uma sequência que viu Perez ter dificuldades para igualar o companheiro de equipe da Red Bull, Max Verstappen. Na somatória de oito corridas, entre Azerbaijão e Singapura, Pérez foi superado por Verstappen por 104 pontos e foi em média seis décimos de segundo mais lento que o holandês na classificação em pista seca.

Perez conquistou dois segundos lugares no mesmo período, em comparação com seis vitórias e um segundo lugar para Verstappen. Ele já havia discutiu não se sentir tão confortável com o RB18 quanto no início da temporada, quando conseguiu vencer em Mônaco e ficar a apenas 15 pontos da liderança do campeonato.

Mas Pérez também disse que sentiu que “a mídia na Fórmula 1 a torna muito maior, talvez porque eu seja apenas mexicano e se não estiver duas corridas seguidas no pódio, então estou tendo a pior temporada de todas e a Red Bull deveria me derrubar e todo esse tipo de coisa.”

Falando nesta quinta-feira em Suzuka antes do GP do Japão, Pérez expandiu seus comentários e disse que achava que isso se aplicava aos pilotos latinos da F1.

“Acho que sempre que você tem uma corrida ruim, ou um pouco ruim, como qualquer outro piloto, às vezes você pode ver isso com os pilotos latinos, você pode ouvir um pouco mais de críticas, quando houve apenas algumas corridas”. disse Pérez.

“Não é como se o ano tivesse acabado. Você vê com outros pilotos, eles têm problemas semelhantes, e quase não são falados. Então, às vezes, eu me sinto assim. Foi assim ao longo da minha carreira.

“Acho que é a beleza do nosso esporte, ter isso junto com a mídia, somos um grande esporte e, como esportista, você sempre obtém esse tipo de motivação daqui e dali”.

Pérez fez sua estreia na F1 em 2011 com a Sauber antes de ter passagens pela McLaren, Force India e sua sucessora, Racing Point, antes de ingressar na Red Bull para a temporada de 2021.

Ele negou ter sofrido qualquer preconceito por causa de sua origem, mas disse que sentiu que “às vezes você não é levado a sério”.

“Às vezes, as pessoas dizem bem, ele é apenas um mexicano e é preguiçoso, sua cultura e é assim”, disse Pérez.

“É como se você fosse mexicano, não pudesse competir com as melhores pessoas do mundo. Às vezes eu sentia isso, especialmente nos primeiros anos.

“Mas, por outro lado, é sempre bom provar que pessoas de qualquer lugar do mundo podem estar lá em cima.”

