Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz disse que a Ferrari precisa vencer pelo menos uma corrida em 2022 da Fórmula 1 para aumentar confiança na próxima temporada.

A equipe italiana começou a nova era da F1 como a principal desafiante da Red Bull e Max Verstappen, mas devido a vários erros e problemas de confiabilidade, Sainz e Charles Leclerc têm apenas quatro vitórias combinadas.

A última vitória da Ferrari aconteceu no GP da Áustria em julho, com Leclerc, enquanto Verstappen continuou bem e está prestes a selar seu segundo título mundial no GP do Japão deste fim de semana.

Em vez de desafiar a Red Bull, a Ferrari teve que começar a olhar para o retrovisor, já que a Mercedes diminuiu a diferença para o segundo lugar no campeonato de construtores, embora um forte pódio duplo no GP de Singapura do último fim de semana tenha feito da Ferrari a favorita.

Mas, independentemente da classificação deste ano, Sainz sente que outra vitória daria à Ferrari uma motivação muito necessária, pois ela quer se reagrupar e aprender com seus erros em 2023.

"Para nós, acho que é uma luta interessante, ainda", disse Sainz. “Nosso objetivo, como equipe, é obviamente vencer corridas e nos preparar bem para a próxima temporada, porque obviamente este ano a P1 já é muito difícil tanto no campeonato de construtores quanto no de pilotos, então estamos focados em tentar vencer corridas.

“Acho que vencer uma corrida antes do final da temporada nos daria muitos bons sentimentos e motivação para a próxima temporada, porque já faz um tempo desde nossa última vitória.

"Ganhar significaria executar nosso fim de semana perfeito e também é disso que precisamos. O que queremos como Ferrari é vencer corridas, nos preparar para o próximo ano, continuar aprendendo, continuar executando fins de semana perfeitos, onde aumenta a confiança e traz mais vitórias."

Em Singapura, Leclerc e Sainz tiveram que se contentar com o segundo e terceiro atrás de Sergio Pérez. E na classificação, Verstappen provavelmente teria conquistado a pole se não fosse o erro de combustível da Red Bull.

Mas, no entanto, Sainz sente que a diferença que a Red Bull construiu após as férias de verão tornou-se menor e ele espera que Suzuka seja outro circuito que deve jogar com os pontos fortes da Ferrari.

"Acho que sabemos que estávamos muito longe do ritmo em Zandvoort e Spa", explicou Sainz.

"Fomos um pouco mais rápidos em Monza e Singapura foi melhor e estivemos mais perto da Red Bull. Não mais rápido na corrida, mas mais perto e mais na luta.

"Suzuka deve ser forte. São longas retas, mas também boas curvas de velocidade média a alta que devem se adequar à Ferrari.

“A Ferrari é rápida em praticamente todos os lugares; é apenas comparado à Red Bull como podemos fazer.

"O objetivo é ter um fim de semana em que possamos ser mais rápidos na classificação e mais rápidos na corrida e este é o maior desafio para nós. Isso nos daria uma vitória da qual sentimos muita falta e isso seria ideal antes do final da temporada."

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music