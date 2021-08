F1: “Alonso ainda guarda rancor de Hamilton", analisa especialista

Em entrevista à edição holandesa do Motorsport.com, o jornalista Jack Plooij, renomado analista de Fórmula 1, disse que o piloto espanhol Fernando Alonso, hoje na Alpine, guarda rancor do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes.

A declaração do jornalista veio após o GP da Hungria, no qual Alonso e Hamilton protagonizaram batalha ferrenha por posição. No fim, o britânico prevaleceu, mas o espanhol impediu a vitória do rival e ajudou seu companheiro francês Esteban Ocon a triunfar.

Além disso, Alonso, que foi companheiro de Hamilton na McLaren na tumultuada temporada 2007, na qual ambos marcaram o mesmo número de pontos e sua briga interna acabou contribuindo para o título do finlandês Kimi Raikkonen, que os bateu por apenas uma unidade com a Ferrari, disse que ficou feliz em ajudar Max Verstappen, da Red Bull, na briga pela taça de 2021. Como o britânico não venceu, a vantagem em relação ao holandês não foi tão grande.

“Na Holanda, ele (Hamilton) talvez não seja o mais amado por causa daquela ação com Max (Verstappen, no GP da Grã-Bretanha) que está gravada na retina de todos. Mas, se formos realmente honestos, você também tem que ser um pouco 'idiota' para ser campeão mundial. Você não precisa ser um cara legal. Com quem Max tem que ser legal? Com ninguém. Ele tem que se tornar campeão mundial a todo custo”, disse Plooij.

"Para Ocon é o mesmo. E que grande ajuda ele cara teve do Alonso”, seguiu o jornalista holandês, antes de falar sobre a relação entre Alonso e o piloto da Mercedes. "Ele guarda rancor de Hamilton", cravou Plooij. "Esses dois são como água e fogo. Então, ele (Alonso) pensou: ‘Se eu puder ferrar com Hamilton, eu farei isso’", completou o especialista na categoria máxima do automobilismo mundial.

F1: BURTI revela início DIFÍCIL com GALVÃO e traz história INCRÍVEL de como conseguiu vaga na GLOBO

PODCAST: Luciano Burti abre o jogo sobre F1, Globo e ausência na Band

Your browser does not support the audio element.

.