A pausa de verão da Fórmula 1 de um mês já passou da metade e seguem as dúvidas sobre o futuro de Valtteri Bottas na Mercedes, que trava "batalha" contra George Russell pelo segundo assento da equipe, que já renovou com Lewis Hamilton para a próxima temporada. O britânico é cotado na escuderia há algum tempo, com os rumores ganhando força desde que correu por ela no GP do Sakhir de 2020 e, recentemente, surgiram mais dois nomes no mercado.

O chefe da montadora, Toto Wolff, atiçou as discussões ao elogiar os pilotos do time na Fórmula E, Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries, com o último tendo conquistado o título de 2020-21. Segundo ele, "ambos merecem estar na F1 e espera muito que consigam encontrar o caminho de volta". Tanto o belga quanto o holandês são cogitados na Williams, vista como possível destino de Bottas caso perca a vaga para Russell.

Como a Mercedes anunciou a saída da categoria de carros elétricos, ainda não se sabe para onde os dois irão e a F1 aparece como opção. No entanto, isso não é algo que incomoda o finlandês. Segundo ele, até desconhecia as declarações de Wolff.

"Não estou ciente dessas afirmações", disse Bottas. "Eu realmente não leio reportagens relacionadas. Então, é a primeira vez que ouço algo do tipo."

"Claro, você sempre tentará elogiar seus pilotos, mesmo em divisões diferentes. E eles são muito bons. Não há muitos lugares na F1, mas não é realmente minha preocupação no momento e nada que esteja em minha mente", completou.

Vandoorne já foi piloto da McLaren na categoria e de Vries, além de ter feito parte do programa da equipe de Woking, conquistou o título da Fórmula 2 em 2019 e sempre foi visto por muitos como candidato a assumir uma vaga. Resta esperar para ver o que os momentos finais das férias da categoria máxima reservam a eles.

