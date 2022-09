Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso tinha 25 anos quando conquistou seu segundo título na Fórmula 1 com a Renault em 2006, enquanto Verstappen, que pode conquistar matematicamente sua segunda coroa neste fim de semana, completou 25 anos na sexta-feira em Singapura.

Quando questionado se um segundo campeonato colocaria Verstappen entre os maiores de todos os tempos, Alonso disse que sim.

"Acho que sim", disse o espanhol. "Quero dizer, ele tem 24 ou 25 anos. Ainda tem muito pela frente, mas desejo-lhe mais sorte do que eu, porque eu também tinha 26 anos com essas estatísticas. Ainda com as mesmas estatísticas aos 40!

“Mas acho que com a Red Bull e como as coisas parecem no futuro, ele só vai melhorar.”

Alonso elogiou Verstappen e sua equipe por seu desempenho este ano, embora aparentemente também tenha criticado o fracasso da Ferrari em capitalizar um carro muito competitivo.

"Não foi uma grande luta, não?", disse ele. "Vai ser uma temporada importante, porque o regulamento mudou massivamente, então será sempre lembrado por esta nova geração de carros. Acho que a Ferrari tinha um carro muito, muito rápido.

“Mas Red Bull e Max foram excelentes. Então não houve briga talvez porque Red Bull e Max Verstappen fossem melhores que os outros. Mas eles não tinham aquele carro superior, porque acho que a Ferrari é igual ou melhor.

"É muito merecido. Acho que, como disse antes, eles eram a melhor equipe e o melhor piloto de longe, então quando eles vencerem não acho que seja uma coisa importante, é só que eles vão. Se for aqui ou no Japão , vamos ver."

Fernando Alonso tenta manter Max Verstappen atrás no GP da Hungria. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso elogiou a capacidade de Verstappen de sempre ser rápido desde o início de um fim de semana.

"Acho que você não pode ensinar isso", disse ele. "Acho que tem que vir de você mesmo. Há pilotos que precisam de mais tempo, precisam estudar mais dados, precisam de toda a sexta-feira para analisar e comparar com um companheiro de equipe e aos poucos dão pequenos passos até que estejam 100%, prontos para a classificação.

“E há outros que estão 100% no FP1. Então eu acho que Max é um desses. E sempre foi assim, desde os karts até agora, então não deve ser uma surpresa para ninguém."

Ao saber dos comentários de Alonso, Verstappen retribuiu o elogio: “Na F1, você precisa de um pouco de sorte e precisa ter a sorte de tomar a decisão certa e ter um carro dominante por muito tempo”, disse o holandês.

“Porque quero dizer, obviamente, se você tivesse colocado Fernando nos carros onde outras pessoas ganharam campeonatos, ele teria feito o mesmo.

“Mas não é assim que a F1 funciona. No final das contas, ele ainda ganhou dois títulos, então acho que ele se saiu muito bem. E ele também é um grande cara e uma grande personalidade para a F1.”

